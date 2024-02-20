血液測試精準診斷阿爾茲海默症及輕度認知障礙

隨著全球人口老化，神經退行性疾病的發病率逐年上升，構成嚴峻的健康威脅。阿爾茲海默症(AD)是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例的五至七成，惟大部分患者在出現症狀後才求醫，未能得到適切的治療。香港科技大學領導的國際研究合作就此成功開發血液測試，可精準診斷出阿爾茲海默症及輕度認知障礙，可為患者進行早期及時的疾病診斷、管理及治療。

阿爾茲海默症影響全球逾5千萬人口，其主要特徵是有害的澱粉樣蛋白(Aβ)斑塊有大腦中積聚，令腦細胞功能障礙和喪失，而出現漸進式的記憶力衰退、認知能力下降以及日常活動和溝通困難。目前阿爾茲海默症的診斷仍依賴臨床觀察症狀，較為主觀，而臨床症狀一般在發病的10至20年後才出現，大部分患者在察覺症狀後才求醫，病情已發展至中晚期階段，難以獲得有效治療。

其實輕度認知障礙(MCI)患者在出現臨床症狀的10至20年前，大腦已出現明顯的AD病理變化，如Aβ的異常聚集，研究團隊成員江源冰指，首款可改變阿爾茲海默症病程的藥物已於去年獲批上市，只要有效治療早輕度認知障礙及輕度AD類認知障礙患者，就可降低大腦中的異常Aβ聚集，緩減病情。