血液測試精準診斷阿爾茲海默症及輕度認知障礙

冀血液檢測普及化

研究團隊期望血液檢測變得普及化,才可真正造福社會,故已將相關技術的使用授權於科大初創公司,並積極與醫院管理局商討,期望可將血液檢測納入恆常檢查中,未來為公眾提供有關服務,延緩AD發病及降低社會長遠的醫療負擔。

研究是與倫敦大學學院和Barcelonaβeta大腦研究中心的研究人員以及威爾斯親王醫院和Hospital del Mar醫院的臨床醫生合作進行。有關研究成果最近已獲國際權威科學期刊《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》刊載。