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健康
2024-02-20 04:30:22
日報

血液測試精準診斷阿爾茲海默症及輕度認知障礙

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阿爾茲海默症 血液測試

血液測試精準診斷阿爾茲海默症及輕度認知障礙

隨著全球人口老化，神經退行性疾病的發病率逐年上升，構成嚴峻的健康威脅。阿爾茲海默症(AD)是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例的五至七成，惟大部分患者在出現症狀後才求醫，未能得到適切的治療。香港科技大學領導的國際研究合作就此成功開發血液測試，可精準診斷出阿爾茲海默症及輕度認知障礙，可為患者進行早期及時的疾病診斷、管理及治療。

阿爾茲海默症影響全球逾5千萬人口，其主要特徵是有害的澱粉樣蛋白(Aβ)斑塊有大腦中積聚，令腦細胞功能障礙和喪失，而出現漸進式的記憶力衰退、認知能力下降以及日常活動和溝通困難。目前阿爾茲海默症的診斷仍依賴臨床觀察症狀，較為主觀，而臨床症狀一般在發病的10至20年後才出現，大部分患者在察覺症狀後才求醫，病情已發展至中晚期階段，難以獲得有效治療。

其實輕度認知障礙(MCI)患者在出現臨床症狀的10至20年前，大腦已出現明顯的AD病理變化，如Aβ的異常聚集，研究團隊成員江源冰指，首款可改變阿爾茲海默症病程的藥物已於去年獲批上市，只要有效治療早輕度認知障礙及輕度AD類認知障礙患者，就可降低大腦中的異常Aβ聚集，緩減病情。

阿爾茲海默症 血液測試

研究團隊主要成員：(左起)科大生命科學部研究教授傅潔瑜、研究團隊成員江源冰、葉玉如、香港神經退行性疾病中心首席科學家葉翠芬及香港神經退行性疾病中心臨床研究員莫健英醫生。

找出早期患者

研究團隊在科大校長、晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如帶領下，於前年建立用於診斷阿爾茲海默症的血液檢測技術原型，其後於今年成功開發基於血液檢測的早期AD/MCI多重蛋白臨床診斷技術。透過整合多通路血液生物標誌物，成功提升準確度，檢測阿爾茲海默症的準確率超過96%；輕度認知障礙的水準確率則超過87%。

科大研發的血液測試透過收集患者的血液樣本，集成檢測芯片可同時檢測21種與阿爾茲海默症相關的血液蛋白生物標誌物的水平變化，從而揭示多個關鍵生理指標的變化，更準確檢測阿爾茲海默症和輕度認知障礙，以及密切監測病情發展。

國際研究團隊證實了該項血液檢測在區分阿爾茲海默症患者、輕度認知障礙患者和認知正常人群方面準確度高，以及可以檢測到大腦Aβ蛋白病理。另外研究包括同時包括中國和歐洲人群，證實檢測適用於不同地區的人士。

阿爾茲海默症 血液測試

集成檢測芯片

冀血液檢測普及化

研究團隊期望血液檢測變得普及化，才可真正造福社會，故已將相關技術的使用授權於科大初創公司，並積極與醫院管理局商討，期望可將血液檢測納入恆常檢查中，未來為公眾提供有關服務，延緩AD發病及降低社會長遠的醫療負擔。

研究是與倫敦大學學院和Barcelonaβeta大腦研究中心的研究人員以及威爾斯親王醫院和Hospital del Mar醫院的臨床醫生合作進行。有關研究成果最近已獲國際權威科學期刊《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》刊載。

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