血液測試精準診斷阿爾茲海默症及輕度認知障礙

隨著全球人口老化，神經退行性疾病的發病率逐年上升，構成嚴峻的健康威脅。阿爾茲海默症(AD)是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例的五至七成，惟大部分患者在出現症狀後才求醫，未能得到適切的治療。香港科技大學領導的國際研究合作就此成功開發血液測試，可精準診斷出阿爾茲海默症及輕度認知障礙，可為患者進行早期及時的疾病診斷、管理及治療。
阿爾茲海默症影響全球逾5千萬人口，其主要特徵是有害的澱粉樣蛋白(Aβ)斑塊有大腦中積聚，令腦細胞功能障礙和喪失，而出現漸進式的記憶力衰退、認知能力下降以及日常活動和溝通困難。目前阿爾茲海默症的診斷仍依賴臨床觀察症狀，較為主觀，而臨床症狀一般在發病的10至20年後才出現，大部分患者在察覺症狀後才求醫，病情已發展至中晚期階段，難以獲得有效治療。
其實輕度認知障礙(MCI)患者在出現臨床症狀的10至20年前，大腦已出現明顯的AD病理變化，如Aβ的異常聚集，研究團隊成員江源冰指，首款可改變阿爾茲海默症病程的藥物已於去年獲批上市，只要有效治療早輕度認知障礙及輕度AD類認知障礙患者，就可降低大腦中的異常Aβ聚集，緩減病情。
找出早期患者
研究團隊在科大校長、晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如帶領下，於前年建立用於診斷阿爾茲海默症的血液檢測技術原型，其後於今年成功開發基於血液檢測的早期AD/MCI多重蛋白臨床診斷技術。透過整合多通路血液生物標誌物，成功提升準確度，檢測阿爾茲海默症的準確率超過96%；輕度認知障礙的水準確率則超過87%。
科大研發的血液測試透過收集患者的血液樣本，集成檢測芯片可同時檢測21種與阿爾茲海默症相關的血液蛋白生物標誌物的水平變化，從而揭示多個關鍵生理指標的變化，更準確檢測阿爾茲海默症和輕度認知障礙，以及密切監測病情發展。
國際研究團隊證實了該項血液檢測在區分阿爾茲海默症患者、輕度認知障礙患者和認知正常人群方面準確度高，以及可以檢測到大腦Aβ蛋白病理。另外研究包括同時包括中國和歐洲人群，證實檢測適用於不同地區的人士。
冀血液檢測普及化
研究團隊期望血液檢測變得普及化，才可真正造福社會，故已將相關技術的使用授權於科大初創公司，並積極與醫院管理局商討，期望可將血液檢測納入恆常檢查中，未來為公眾提供有關服務，延緩AD發病及降低社會長遠的醫療負擔。
研究是與倫敦大學學院和Barcelonaβeta大腦研究中心的研究人員以及威爾斯親王醫院和Hospital del Mar醫院的臨床醫生合作進行。有關研究成果最近已獲國際權威科學期刊《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》刊載。