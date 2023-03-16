血糖控制｜糖尿病患者飲食不必捱餓 醫生圖文解說必戒食物

「4年前接受員工健檢才發現血糖高，空腹血糖高達140-150mg/dL，糖化血色素將近8%！」44歲的王小姐有糖尿病家族史，「一開始我不以為意，想要自己透過飲食管理控制血糖，但體重卻直直上升，一路胖到90公斤。」 由於血糖一直控制不好，才開始接受治療，也聽從醫師的建議減重，王小姐說，藉由規律用藥以及飲食管理，兩年來已經透過規律運動減掉20公斤，糖化血色素維持在6%左右，沒有出現心血管相關的併發症。

「我曾嘗試過斷食，但卻導致血糖不穩定，容易頭暈。」王小姐說，「與張醫師討論後，才找到較合適的方式，並搭配運動與藥物，大幅提高了生活品質。」 「我每天量體重並記錄飲食日記，方便每次回診時與醫師討論，持續的努力下，不僅順利戒掉含糖飲料，習慣控制澱粉攝取量，也學會選擇對的食物。在藥物方面，醫師選擇了一天一次的降血糖藥物，幫助我血糖的穩定，相當方便。」王小姐說，「建議新手糖友設定階段性的治療目標，別好高騖遠，不管是血糖、用藥、飲食、體重，主動與醫師討論自身狀況並找尋適合自己的執行方式，便能順利達成治療目標！」

飲食管理對於糖尿病控制非常重要，如果能夠控制吃進去的糖份，可以讓血糖控制更理想。張必正家庭醫師診所院長張必正醫師說，如果飲食沒有控制，便需要使用更多藥物，而較容易出現副作用，也可能會漸漸失去效果。所以我們希望糖友能夠把飲食控制好，讓藥物可以減到最少，在副作用較少的狀況下，可以維持很長的時間，生活品質也能維持的很好。 調整飲食比例 控糖又不挨餓 「很多人會以為只有甜的食物才有糖，這是錯誤的觀念。」張必正醫師說，「我們常花很多時間讓糖友了解什麼是碳水化合物，他們就比較能夠理解除了會甜的食物之外，馬鈴薯、番薯、稻米、紅豆、綠豆等澱粉類食物都含有糖分，容易讓血糖升高。」 舉例來說，糖友最好要戒掉麵包，因為麵包有油、有糖、有澱粉，熱量較高，即使某些麵包吃起來不甜，仍較不利於控糖。

第二個常見的錯誤觀念是，糖友很多東西都不能吃，容易餓肚子，而且沒有辦法進行勞動型工作。張必正醫師說，其實糖友可以調整飲食的比例，減少澱粉類食物，增加蛋白質攝取量，包括奶類、蛋類、魚類、肉類、豆類。蛋白質能夠產生的熱量跟醣類相同，且可搭配適量油脂，所以並不必餓肚子，也不會有缺少熱量的問題。 定期量體重、飲食紀錄、運動 糖友想要做好血糖管理，日常生活上也有一些小撇步，張必正醫師說，建議一天量兩次體重，早上一次、晚上一次，並使用固定的穿著與體重機來量。 飲食規律性很重要，盡量每天定時定量，血糖會比較穩定。張必正醫師說，我們會請糖友紀錄飲食日記，詳細列出每天吃的食物與份量，不只記錄三餐，還要記錄點心、零食、消夜，這樣便能共同討論，評估需要調整的部分。 「我會挑出一、兩項原本每天都吃的食物，並和糖友討論是否改成一週吃兩、三次。讓患者可以接受，也能夠漸漸改變。」張必正醫師說，「我們盡量讓糖友能夠輕鬆、自在地過控糖的生活。」