補肝由生活做起 少做6個傷肝行為助強健肝臟

肝臟是我們身體內的化工廠，分泌膽汁之餘，亦負責解毒，又透過合成肝糖等調節代謝功能。而日常生活的飲食行為很容易傷到肝臟，今次就講講其中6個常見可能會對肝臟健康造成影響的飲食習慣！

碳酸飲品

過去研究發現，經常飲用大量碳酸飲品的人，更容易患上非酒精性脂肪肝，嚴重者會併發肝硬化甚至肝癌等後症。所以少飲碳酸飲品已算是一重「保肝行為」。

甜食

吃太多糖不但對牙齒有害，也會傷害肝臟，因為高糖食品可導致脂肪積聚在肝臟，有研究指即使體重正常，糖對肝臟的傷害與酒精無異。

維他命A

我們的身體需要從紅色、橙色及黃色的新鮮蔬果攝取維他命A， 但若服用高劑量的營養補充劑則可能肝臟造成負擔，故此服用這類補充劑前應問問醫生意見。

油太多

攝取太多油分會令脂肪囤積在肝臟，帶來愈來愈普遍的非酒精性脂肪肝。這問題可誘發肝臟發炎，引起纖維化甚至肝硬化。脂肪肝沒有藥物可治，必須經由良好的生活及飲食習慣幫助改善，尤其要遠離反式脂肪。

草藥

很多人也會使用各種天然的草藥或中藥材，務求使自己更加健康，但正所謂無藥不毒，再天然的材料並非人人適合使用，誤服草藥有機會引發毒性反應，引起急性肝炎甚至肝衰竭。

亂用止痛藥

不少都市人都有頭痛或腰背痛等痛症纏身，惟很多人未必會求醫，而是自行服用止痛藥了事。但不當使用止痛藥有可能會傷及肝功能，即使是一般成藥也要看清楚每日的服用上限，避免過量使用而傷身。