補鈣｜飲骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思！

鈣質是骨骼的主要成分，攝取足夠的鈣質能維持骨質健康，避免骨質疏鬆、骨折等問題。此外，鈣離子分散在血液、神經、肌肉等細胞、組織中，補充足夠的鈣才能維持血液凝結、肌肉收縮、神經傳導、荷爾蒙分泌等重要生理功能。

因此，鈣的補充對健康其實相當重要，不過，該如何補鈣才是正確的呢？營養師張語希整理出民眾常見的三大補鈣迷思，希望傳遞正確的飲食知識，幫助民眾導正補鈣的觀念。

豆漿可以補鈣？鈣含量比牛奶高？

根據台灣國民健康署最新的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，鈣質為台灣民眾攝取狀況最差的礦物質，4歲以上的民眾鈣攝取量皆未達足夠攝取量(AI)建議標準。

而一說到鈣質補充，民眾普遍都會想到從飲食著手，像是奶類、豆類製品鈣含量都很高，應多加攝取。就有民眾好奇，豆奶、豆漿等植物奶，不只是奶類又是豆製品，比起一般的牛奶，鈣含量應該更高吧？

不過，營養師張語希表示，豆漿鈣含量很高是常見的迷思之一，同樣體積的豆漿其實鈣含量只有牛奶的十分之一而已，如果要補鈣，建議還是喝牛奶比較好。