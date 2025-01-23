視力突然模糊恐食物中毒？醫生教3招即時應對 4警號即求醫

新年將至，聚餐在所難免。若不小心吃錯東西，應該要懂得如何應對。有醫生指出，食物中毒的新聞時有發生，因此提醒大家注意6大食物中毒症狀，甚至視力模糊也可能與之相關。一旦出現4大主要症狀，必須立即求醫！

4大病原體 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，最近食物中毒個案增加，而其實不少人也會在聚餐後出現不適感覺，惟有些可能症狀輕微而沒有被傳媒報道。他解釋指，食物中毒即是由食用受污染的食物或水所引起的急性疾病，通常病原體是包括細菌、病毒、寄生蟲或化學毒素。

視力模糊也是食物中毒症狀？ 黃醫生指，食物中毒症狀會在進食後數小時至數天後出現，而症狀亦會因病原體而田異，常見的症狀如下： 噁心與嘔吐：胃部不適，可能頻繁嘔吐，無法進食或飲水。

腹瀉：大便呈水狀，甚至血便，通常一天內多次排便。

腹痛與痙攣：腸胃道因毒素或感染發炎，導致劇烈疼痛。

發燒與畏寒：部分患者體溫會升高，同時會有寒顫。

脫水症狀：口乾、尿量減少、頭暈、疲倦等，嚴重者可能危及生命。

神經系統症狀(最少見)：如視力模糊、四肢麻痺，可能與特定毒素(如河豚毒素)有關。

食物中毒高燒不退應即求醫！ 黃醫生指，一旦懷疑自己食物中毒，建議作出以下應對方：

1. 立即補充水分：避免脫水，建議飲用口服電解質溶液或清淡湯水。

2. 避免進食固體食物：讓腸胃休息，當症狀緩解後才逐步恢復飲食。

3. 觀察症狀變化：若出現以下情況，應立即求醫： 嘔吐物或大便帶血。

高燒不退(超過38°C)。

腹瀉超過3天或持續惡化。

嚴重脫水(如無法排尿、極度虛弱)。

5招降食物中毒風險 黃軒醫生提醒，預防永遠勝於治療，他提出飲食的5大原則，有助降低食物中毒風險： 處理前後洗手：處理食物前後徹底清潔雙手。 選購新鮮食材：選購新鮮食材，避免過期或腐壞食品。 食材生熟分開：避免交叉污染，使用不同器具處理生熟食物。 食物徹底煮熟：特別是肉類、海鮮等高風險食材。 妥善保存食物：冷藏或冷凍食物，避免長時間放置於室溫。