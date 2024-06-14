視神經脊髓炎 一次復發足以致命

視神經脊髓炎(NMOSD)是自體免疫病的一種，也屬罕見病，估計本港有約300名患者。患者的免疫系統錯誤攻擊視覺神經及腦脊髓神經，可造成永久損害並導致失明和癱瘓，甚或致命，因此預防復發十分重要。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授陳灌豪醫生指，近年醫學進步，發現了NMOSD的發病機制，「約八成患者體內產生了水通道蛋白4抗體(AQP4-IgG)，會攻擊具有AQP4蛋白的星形膠質細胞(常見於中樞神經、肺、腸和腎)，造成發炎。過程中亦促成補體蛋白C5的形成及活躍，繼而引發炎症和破壞細胞，並增加炎症滲透血腦屏障的風險，令更多神經元死亡。

視野缺損下肢癱瘓 NMOSD患者女士佔大多數，平均發病年齡為39歲。陳灌豪續指，患者視神經、脊髓及腦幹會因為發炎而出現視力下降、視野缺損、眼痛、下肢或四肢癱瘓、麻痺、尿便障礙、不停打嗝、噁心嘔吐、影響心跳等，「發病一次便可能令患者終生坐輪椅，若橫隔膜肌肉受影響難以呼吸，就可以致命。可惜是出現噁心嘔吐時，多數病人向腸胃科求診卻找不到原因，容易拖延了診斷和治療。」 重點預防復發 視神經脊髓炎如沒有有效治療，5年復發率可達94%，近半患者兩年內最少復發一次，復發間隔中位數為10.6個月；另外，分別有62%和50%患者會於5年內失去視力和需要使用輪椅。陳灌豪表示，「因此確診視神經脊髓炎必須立即開始治療，不能拖延，否則病情惡化就太遲。而治療最大目標是預防復發。」