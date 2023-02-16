護住個頭 研究：多次腦震盪增大腦功能退化風險

意外有時難以避免，但頭部若多次受到撞擊引致腦震盪，不但可能產生即時傷害，甚至長遠影響腦部功能。有研究發現，經歷過三次或以上腦震盪的人，晚年時大腦功能會明顯較差，例如記憶力、專注力及完成複雜任務的能力都變弱。
分析15,000人士
由牛津大學及艾希特大學組成的研究團隊，分析了15,000名年齡介乎50至90歲的人士，在長達四年跟蹤期間的生活情況，並要每年進行一次完整的認知能力評估，從而了解大腦衰退的原因，以及保持腦部健康的方法。
腦震盪與認知惡化有關
結果顯示，經歷過三次或更多次輕微腦震盪的人，他們對於完成複雜任務的專注力能力，比沒有經歷過腦震盪的人為差，反映腦震盪與大腦認知功能逐漸惡化有關。假若屬於中度或嚴重程度的腦震盪或腦創傷，則只需一次便足以損害大腦功能。有關研究已於《Journal of Neurotrauma》發表。
次數愈多影響愈大
研究人員認為，頭部受傷是導致認知能力衰退的原因之一，而今次研究就進一步確認，大腦經歷的傷害愈大、次數愈多，年老後功能下降的情況會更為嚴重，即使是一些看似微不足道的輕微腦震盪，都可能對大腦功能造成長遠的傷害。面對人口老化，團隊指需要採取新的思維，幫助人們踏入老人後依然保有健康。