護住個頭 研究：多次腦震盪增大腦功能退化風險

意外有時難以避免，但頭部若多次受到撞擊引致腦震盪，不但可能產生即時傷害，甚至長遠影響腦部功能。有研究發現，經歷過三次或以上腦震盪的人，晚年時大腦功能會明顯較差，例如記憶力、專注力及完成複雜任務的能力都變弱。

分析15,000人士

由牛津大學及艾希特大學組成的研究團隊，分析了15,000名年齡介乎50至90歲的人士，在長達四年跟蹤期間的生活情況，並要每年進行一次完整的認知能力評估，從而了解大腦衰退的原因，以及保持腦部健康的方法。