護膚｜7招保護白晳膚色 加3類食物更加黑變白

陽光中的紫外線可以曬傷及曬黑皮膚，原因是皮膚的黑色素細胞被紫外線刺激後會分泌黑色素，令皮膚變黑以阻減陽光的傷害。所以不想變黑就要減少黑色素產生，首要關鍵當然是防曬，減少陽光接觸皮膚才能減少黑色素分泌，不但可以保持亮白膚色，更重要是預防皮膚被紫外線所傷而提早老化，導致皺紋色斑全部現形。

不吸煙、少喝酒：有助減少氧化及自由基的產生，減緩皮膚的老化。

不吸煙、少喝酒：有助減少氧化及自由基的產生，減緩皮膚的老化。

不捱夜：每晚11時至凌晨3時是皮膚新陳代謝最旺盛的時間，身體處於熟睡狀態更能促進皮膚自我修復；

不捱夜：每晚11時至凌晨3時是皮膚新陳代謝最旺盛的時間，身體處於熟睡狀態更能促進皮膚自我修復；

足夠的維他命C有助抗氧化及抑制黑色素生成，且有淡斑的效果。

3類食物必食

改善生活習慣之餘，大家也可以進食3類有助美白養肌的食物，例如木耳、芝麻及水分高的蔬果，有助滋陰養血、濡潤肌膚，使皮膚看起來會更加白滑。足夠的維他命C亦有助抗氧化及抑制黑色素生成，且有淡斑的效果。第三類是一些能夠促進代謝功能的食物，可以幫助減少肌膚的腫脹暗沉。

不過，想維持皮膚美白就要避開兩類食物，第一類是會加速曬黑的感光食物，如九層塔、芹菜及韭菜等。第二類是燥熱食物，如煎炸及辛辣食物，有助減少皮膚的發炎及冒痘出油等狀況。