讓運動變習慣 偷懶要花3倍時間追回流失的肌肉

運動對健康及長壽有很大幫助，但受三年疫情影響，很多人因而放下運動習慣。有研究發現，只要停止運動4日，體力就已經顯著下滑，肌肉亦會逐漸減少，只要不做運動10日肌肉就會減少超過一成，需要花費最少3倍的時間和努力才能重建肌肉。

10日減11%肌肉

不同的研究均表明，運動必須要持之以恆，才能保住「成果」，例如一項研究顯示，人只要停止運動，僅僅4日後體力便出現明顯下降，肌肉量亦會下降，10日後肌肉便可能縮減了11%。試過因傷而要暫停運動的人便會發現，即使完全康復，體能和肌肉力量都明顯下降。

另一項針對重訓的研究則顯示，只要停止重訓兩星期，身體就會流失5%至10%的運動肌肉，而肌肉量愈高的人，失去的肌肉量也會愈多，例如年輕人可能會失掉多達30%的肌肉力量，肌肉較少的老年人則少約25%。