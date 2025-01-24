賀年美食陷阱 行3500級樓梯消耗2塊年糕？

隨農曆新年來臨，許多人忙於準備各種應節食物。雖然賀年美食令人垂涎，但保持健康卻成為重要課題。註冊營養師黃兆章Anson分享新年食品中常見的高脂高卡陷阱及健康選擇，並建議在傳統節日煲有益健康的湯，讓大家暖身又養生。 3類人要小心 許多新年食品屬高卡路里與高脂肪，可能會增加腸胃負擔，引發消化不良。過多的脂肪攝入可能提高身體的三酸甘油脂和壞膽固醇水平，降低好膽固醇水平，心血管病患者需要特別注意，因為這可能導致血管阻塞。此外，攝取過多糖分會使血糖上升，對糖尿病患者尤為危險。Anson指出，「新年期間持續進食容易導致卡路里超標，增加肥胖風險。此外，痛風患者也須注意，因為大魚大肉甚至一些老火湯都可能激發痛風發作，因此需控制食用分量。」

6件糖冬瓜=14粒方糖 賀年小食中，糖冬瓜、糖蓮子和糖蓮藕是常見選擇。這些食品雖然是植物性食物，但因添加大量糖，卡路里和糖分都偏高。以6至7件糖蓮藕為例，就有395千卡路里；而糖冬瓜的糖分可達70克；10粒糖蓮子則有約60克的糖分。因此，控制食用分量至關重要。炸物如笑口棗和煎堆也同樣高卡。Anson提醒，「無論是炸物或高糖食物，真的要留意自己身體狀況，盡量控制『一粒起，兩粒止』，分量愈小愈好。」 在堅果選擇中，開心果的好脂肪含量較高，每天建議攝取不超過30克，約150至160千卡路里；選購時應選擇無鹽產品。 新年勿送曲奇蛋卷 新年時拜年送禮時，如果想把健康的祝福送給對方，應避免高卡路里和高脂肪的曲奇和蛋卷，建議選擇健康的果仁、茶葉或水果，並注意營養標籤上的脂肪、糖分和鈉含量。100克裡面如果脂肪超過20克，就屬於高脂；糖分超過15克，就是高糖；鈉質超過600毫克，則屬於高鈉。即使未必能選到非常低脂低糖低鈉的產品，也要盡量避免過高。

椰汁年糕脂肪糖分含量高 關於糕點類，Anson指出，兩塊蘿蔔糕需走1,500級樓梯才能消耗，而椰汁年糕則需走3,500級。椰汁年糕是的脂肪和糖分是含量最高，兩塊年糕的油脂超過5茶匙，糖分超過7粒方糖；而蘿蔔糕和芋頭糕則是鈉質最高的糕點，兩塊大約有兩茶匙的豉油。Anson提醒，「糕點不應該當作正餐，而應控制在每日總熱量的10%以內，理想的食用量是約一塊半。」 聚餐多選低脂高蛋白高纖食材 新年聚餐的盆菜中，選擇高纖維的食材如冬菇、西蘭花和芋頭能幫助消化；搭配紅米飯或糙米飯可增加飽腹感。聚餐中可選擇低脂高蛋白的食材，如大蝦、鮑魚、瑤柱和雞肉，並盡量避免過多汁醬。 最後，聚餐可以煲一些富含纖維的蔬菜湯，材料例如紅菜頭、西洋菜、椰菜、蓮藕、芋頭或番茄等高纖維蔬菜，並可替代部分米飯。保持均衡飲食和適量攝取是保持健康的關鍵。