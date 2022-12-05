超級食物｜亞麻籽是甚麼？營養師分享亞麻籽功效、副作用及食法

亞麻籽常被稱為其中一種超級食物，對身體有很多好處，特別是腸道、心血管疾病、糖尿病、關節炎、癌症等等，更對女性非常有益處。但是，如果食用份量及方法不正確，可能對身體有害。所以，Bowtie 邀請了 林頌雅營養師 分享亞麻籽的功效、副作用、食法等資訊，有興趣就不要錯過了。

亞麻籽（Flaxseeds又稱為Linseeds) 是亞麻植物的種子，在全球不同地方都能找到他們。亞麻植物生產藍色的花以及果實，果實內就是亞麻籽，顏色有黃色到紅棕色。亞麻籽屬於種籽類。

亞麻籽更含有鈣、鉀、鎂及維生素B群等礦物質及維生素。另外，亞麻籽含有木醇素(Lignans)，含量更是食物當中最高。建議成人食用份量為一日不多於1湯匙，而幼童份量是¼ – ½ 茶匙。

亞麻籽的功效

亞麻籽雖然是健康食品，但熱量不算低，所以要注意進食份量，過量有可能會增加增重的機會。

亞麻籽油功效

亞麻籽油內的奧米加-3，是皮膚癒合的主要材料，有降發炎的功效，又能滋養乾燥皮膚，阻止皮膚持續斷裂，尤其對患有濕疹的人士特別有用。除此之外，奧米加-3更能降低患心血管疾病的機會。

亞麻籽油副作用

正在服用薄血丸的人士應要避免進食。

減重人士也要注意攝取份量，因亞麻籽油的熱量含量高。

亞麻籽油是從亞麻植物的乾燥成熟種子提煉出來的。亞麻籽油的主要成分是油脂，含有豐富的奧米加-3脂肪酸，是素食者或一些不喜歡進食深海魚的人的恩物。