跌倒背痛3個月未好返痛到入急症室 竟然係脊椎出咗「一個」大問題

68歲陳女士去年底在家中不慎跌倒，因仍可以自行爬起來，行動不受影響，不以為意。未料貼痠痛貼布、吃消炎藥超過3個月背痛不但未改善，還疼痛加劇，最後痛到無法走路緊急送急症室。經衛生福利部臺中醫院神經外科主任陳典廷醫生檢查後發現，可能是因為跌倒，造成胸椎骨折合併脊椎感染化膿，導致神經遭壓迫疼痛。

背痛嚴重到掛急診 原來是脊椎化膿壓迫到脊髓神經 陳典廷醫生表示，患者沒有糖尿病、高血壓等慢性病史，今年2月在家中不慎滑倒，一屁股跌坐地上，雖然疼痛但仍可以自行爬起，想說到住家附近診所拿止痛藥跟貼布就沒事，沒想到疼痛不但未減緩，上背部還愈來愈痛，最後痛到受不了，家人才緊急送急診。 經過斷層掃描檢查，胸椎第五、六節壓迫性骨折，進一步用核磁共振檢查，還發現該部位合併有顆約3公分大化膿感染的大膿包壓迫脊髓神經，這就是陳女士痛到掛急診的原因。

脊椎感染常見這些症狀 脊椎化膿可能需要開刀清創 找到原因後，陳典廷醫生立即會診感染科團隊，進行清創手術合併抗生素整合治療，患者住院兩周後已經可以走路出院，目前戴背架搭配抗生素治療，待感染控制穩定後準備再行胸椎固定手術。 陳典廷醫生指出，脊椎感染是一種細菌、結核菌或其他長期使用藥物等因素引起的感染性疾病，常見症狀包括持續背痛、發燒、怕冷、體重減輕，以及可能伴隨神經壓迫而引起的腰背痠麻或腳無力等症狀。 治療上，以抗生素輔以背架固定治療為主，如果治療效果不佳，甚至出現感染化膿，就可能需要進行清創手術。 背痛久未癒就該注意 避免不可逆傷害上身 陳典廷醫生提醒，很多人都有腰痠背痛的困擾，但如果背痛經復健運動或藥物治療，疼痛度未減緩還加劇，可能是出現脊椎感染或長腫瘤等問題，建議應到大醫院進行檢查，避免傷及脊椎神經造成不可恢復的永久傷害。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】