近九成港人關節痛 WFH屬高危

很多人認為年紀大才會有關節問題，惟都市人缺乏運動、飲食不均等生活習慣也會增加出現關節問題的風險。最新調查發現，有87%港人曾有關節痛，當中有39%更受困擾3年或以上。骨科專科醫生袁智斌指，日常生活中的不良姿勢例如低頭用電話及翹腳等，都會加劇關節承受的壓力，造成關節痛。
我們的關節與肌肉及骨骼息息相關，年紀、肥胖、運動不當及不良生活方式也是導致關節問題的主因。問卷調查委託香港民意研究所進行，於1月29日至2月4日成功訪問2,518人，當中60歲或以上人士佔四成。
膝頭最常見
結果發現，有56%受訪者現時有關節問題，31%表示曾有關節問題，反映每10個港人中就有接近9人曾經或正受關節痛困擾，而最常見的關節痛部位為膝頭，獲1,484則回應，其次為肩(819則回應)及腰(806則回應)；當中26%更表示關節問題已持續5年或以上。最多受訪者出現的症狀是痛，有逾八成，其他常見的症狀也包括痠軟、發出怪聲、僵硬及麻痺等。
出現關節問題後，大部分患者也會選擇自行解決，包括多活動多伸展、使用鎮痛貼、服用止痛藥，及塗抹藥膏、按摩膏、藥油等。關節問題不止導致痛症，也影響患者的心情、睡眠及工作，不過普遍受訪者都不清楚玻尿酸流失及在家工作也會影響關節健康。
在家工作三大風險
袁智斌指，疫情過後大家都開始習慣在家工作的模式，惟這種工作模式有三大風險，「例如沙發、咖啡店，雖然是最舒服的地方，但同時最不適合工作，坐在沙發上容易會彎腰駝背、頭向前傾，對關節造成極大壓力。也可能會有人在床上工作，不僅會破壞姿勢，增加關節及背部疼痛的風險，甚至會干擾睡眠習慣。」另外，低頭姿勢看電話會增加頸椎承受的壓力，而上落樓梯、跑步、蹲跪、跳躍也會令髕股關節承受不同程度的壓力。
WFH小貼士
•配備鍵盤及滑鼠，避免彎腰
•將螢幕平齊與眼睛水平
•每半小時起身活動，舉高手臂或向兩側伸展
攝取充足營養
註冊營養師黃兆章指，攝取充足的營養才可維持肌肉、骨骼及關節健康，包括優質蛋白質、植物雙肽蛋白及玻尿酸等，「蛋白質的來源可以分為動物性及植物性，植物性蛋白質包括豆類、堅果等，其脂肪含量較低，不易致肥；植物性蛋白質則包括瘦肉、海鮮、雞蛋及奶製品等。」
植物雙肽蛋白，例如大豆肽、豌豆肽等，是其中一種肽(Peptide)，可令身體更快吸收，幫助肌肉合成。而玻尿酸是在人體關節及眼睛液體中的天然物質，有潤滑及保護的作用，當關節疼痛時，玻尿酸可減少膝關節的發炎及不適症狀。
水中運動對關節壓力較小
除飲食外，黃兆章建議市民平時多做拉筋運動及強化肌肉運動，例如水中慢跑、水中有氧運動等，對關節的壓力較小，也可利用水的自然阻力鍛煉力量和協調性。市民一旦出現任何關節不適，應盡早求醫，選擇保健品前應先向醫生及註冊營養師查詢。