通便秘唔係食愈多菜愈好！醫生教吃4種食物緩解便秘

便秘問題不只是多吃菜就可以輕鬆解決？有醫生指出，很多人也認為吃愈多纖維，就愈有效緩解便秘問題，但其實這個說法未有足夠研究證據能證實。反而，有最新研究指出，選對的4種食物，並持續食用，有助改善便秘問題。

胃腸肝膽科李柏賢在其 facebook專頁 上分享指，便秘常常讓人困擾，但透過改變飲食習慣可以得到改善，而這種飲食不只是吃菜。根據最新的研究，以下是便秘飲食的新指南：

通便秘唔係食愈多菜愈好！

李醫生強調，目前尚無充分研究證據支撐高纖飲食能改善慢性便秘，所以不應誤信愈多纖維愈好。有研究指出，其實整體飲食模式對便秘的影響仍未被確定，所以，便秘飲食指南沒有正式推薦高纖飲食作為治療方式。研究中亦發現，洋車前子(psyllium)是效率最佳的纖維，連吃4周可改善排便率1.5倍，另外，由於奇異果含有纖維外，還含有酵素及益生元，對促進排便的效果更比洋車前子佳。相反，益生元纖維如菊粉的效果有限，有時可能導致脹氣加重。而目前有初步證據顯示某些益生菌可改善便秘，建議連續觀察4周。

李醫生提醒，飲食改善是對抗便秘的起點，但若症狀持續嚴重，伴隨血便、體重減輕或腹痛，應及時求醫，排除其他腸道疾病的風險。腸道健康不僅關乎通便，也需確保內部健康狀況。