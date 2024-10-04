運動完頭暈｜缺氧、血糖低等三大成因 嚴重應求醫

做運動當然是好事，但是有些人做完運動後，尤其是初學者，即使不算很劇烈，卻出現頭暈、作嘔等徵狀，而認為自己不適合做運動。其實很多時候不是體質問題，而是運動前後或者運動中的習慣問題。

運動｜氧氣不足致眼前一黑

運動時肌肉產生能量需要使用氧氣，因此一般情況下，呼吸會變促，心跳也會加快以傳送更多氧氣、養分等。不過有時候在運動時，尤其在阻力訓練中，會不自覺地閉了氣，令血液中的氧氣含量減低，使腦部暫時缺氧而頭暈。因此做運動時要好好保持暢順呼吸，即使重訓用力要呼氣也一樣，切忌閉氣。