過敏｜找出新致敏原 助抗曱甴過敏

找出新致敏原 助抗曱甴過敏

哮喘、鼻敏感(過敏性鼻炎)、濕疹等過敏疾病，影響香港逾半人口。最常見的致敏原是塵蟎，原來緊隨其後的是曱甴，佔致敏率45%！中大醫學院研究團隊最近破解了美國曱甴基因圖譜，並發現7種新型致敏原，有助將來設計針對曱甴過敏的免疫療法。 香港最常見的曱甴種類是美國曱甴和較細小的德國曱甴。中大醫學院兒科學系教授梁廷勳表示，曱甴致敏原引致過敏的途徑與塵蟎相似，「當曱甴死亡腐化，當中殘留的酵素，以及曱甴糞便，都有大量致敏原，當清潔家居時將致敏原揚起了，如吸入氣管、接觸眼睛，就會產生過敏反應，例如引起哮喘。」

出現呼吸道及皮膚敏感反應 梁廷勳曾遇上幾個案例，分別出現喘鳴、咳嗽、蕁麻疹等敏感反應，皮膚點刺測試發現同時對塵蟎和曱甴等過敏，而針對患者症狀，透過氣管舒張劑、吸入式類固醇、抗組織胺藥或外用類固醇治療而康復。「這幾個案例說明，現時很難將曱甴和其他致敏原的影響分辨出來；與此同時，曱甴、蟎蟲和貝類之間或有共通致敏原，如原肌球蛋白；再加上不同品牌的點刺測試劑，內含的致敏原成分和濃度亦未必一致，令診斷和治療的方法都不夠精準。」 找出7種新致敏原 是次研究團隊的發現也許可幫助將來開發更精準的治療方法。中大醫學院生物醫學學院博士後研究員熊慶博士指，「過往因缺乏高質素的基因組，科學界只能鑑定有限的曱甴致敏原。是次研究我們集合了美國曱甴25條染色體的高質素基因組，在原有的13種致敏原外成功確定了7種新型致敏原，相信有助將來診斷曱甴過敏。」 梁廷勳希望將來可利用大數據，分析過敏的表現方式，找出機率最大的致敏成分，再作測試確定，結果就可較精準；當確定致敏原種類，便可對症下藥。有需要時透過脫敏治療，讓身體慢慢適應該致敏原，不再出現過敏反應。