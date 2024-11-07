遙控器清潔｜英國調查發現四分一人從不清理　研究指比馬桶廁板污糟15倍

日常生活中每天摸東西，大家都有做好清潔嗎？英國一項調查發現，約有25%人從未清潔過電視遙控器。有研究指，未清潔的遙控器比廁所馬桶廁板還要髒。 從未清潔過的遙控器 大腸桿菌含量高 英國邱吉爾家庭保險公司（Churchill home insurance）一項調查，發現接受問卷的2000人裡，約有25%的人從來沒有拿一塊布去清潔電視遙控器，大家每天都要用它轉台或調整音量，平均按壓次數多達150次。有研究指，從未清潔過的遙控器比一般廁所馬桶座圈髒15倍，大腸桿菌含量非常高。 洗衣機清潔方法 防止衣服積聚細菌

智能手機細菌比馬桶廁板多10倍 而另一個常用物品據說也很髒，那就是智能手機。亞利桑那大學進行的另一項研究發現，智能手機上的細菌比馬桶廁板上的細菌多約10倍。 因此，專家呼籲，市民除了要養成勤洗手的好習慣之外，對於日常生活中經常會觸碰到的物品也要定期清潔，才不會累積細菌影響健康。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章