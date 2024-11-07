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健康
2024-11-07 11:36:00

遙控器清潔｜英國調查發現四分一人從不清理　研究指比馬桶廁板污糟15倍

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遙控器清潔｜英國調查發現四分一人不清理　研究指「比馬桶廁板污糟15倍」

遙控器清潔｜英國調查發現四分一人不清理　研究指「比馬桶廁板污糟15倍」

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日常生活中每天摸東西，大家都有做好清潔嗎？英國一項調查發現，約有25%人從未清潔過電視遙控器。有研究指，未清潔的遙控器比廁所馬桶廁板還要髒。

從未清潔過的遙控器 大腸桿菌含量高

英國邱吉爾家庭保險公司（Churchill home insurance）一項調查，發現接受問卷的2000人裡，約有25%的人從來沒有拿一塊布去清潔電視遙控器，大家每天都要用它轉台或調整音量，平均按壓次數多達150次。有研究指，從未清潔過的遙控器比一般廁所馬桶座圈髒15倍，大腸桿菌含量非常高。

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25%人從未清潔滅蚊器

另外也有25%的人承認他們從未清潔過滅蚊器，而滅蚊器也是細菌滋生的溫床。

儘管大多數英國家庭都認為自己家裡打掃得很乾淨甚至為此自豪，但透過這次的調查可以知道，有些小地方常被人們忽略。

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智能手機細菌比馬桶廁板多10倍

而另一個常用物品據說也很髒，那就是智能手機。亞利桑那大學進行的另一項研究發現，智能手機上的細菌比馬桶廁板上的細菌多約10倍。

因此，專家呼籲，市民除了要養成勤洗手的好習慣之外，對於日常生活中經常會觸碰到的物品也要定期清潔，才不會累積細菌影響健康。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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