避免病從口入 糾正6個不良飲食習慣 降低患癌風險

全球每年發現的癌症個案都有增無減，其實癌症發生與日常生活、飲食息息相關，其中6個不良飲食習慣，包括進食太多加工食品、吃太多紅肉、吃太多甜食、喝太多酒，以及纖維攝取量不足、飲食不規律或吃過飽，都會增加癌症來襲的風險，因此想遠離癌症便要學識健康生活。
6個飲食壞習慣
- 吃太多加工食品：加工食品通常高鹽、高糖，並含有大量人工添加劑，長期食用可能導致慢性發炎及自由基增加，進而提高癌症風險，特別是加工肉類，更被證實與大腸癌有密切關係。
- 吃太多紅肉：不少研究顯示，每天進食紅肉超過100克，罹大腸癌風險增17%，原因是肉類所含的亞硝酸鹽，在胃內酸性環境或高溫烹調下，可能轉化為致癌物質亞硝胺或產生PAHs，可導致DNA損傷，增加癌細胞突變可能性。
- 吃太多甜食：長期高糖飲食可能導致肥胖及胰島素抗阻，增加罹患癌症的風險。
- 飲太多酒：過量飲酒會增加種癌症的風險，包括頭頸癌、肝癌、胃癌等。
- 纖維不足：缺少蔬果及全穀類的飲食模式，可能導致腸道菌群失衡，降低腸道防禦功能，繼而增加大腸癌的風險。
- 飲食不規律或吃太飽：身體晝夜節律調控生理功能，包括代謝、內分泌和免疫系統，肝臟和大腦等器官的生理時鐘需亦與此同步運作，維持正常代謝機制，而不規律進食就會破壞同步性，導致代謝紊亂，暴飲暴食也可能導致肥胖和代謝紊亂，增加多癌風險。