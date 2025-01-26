避免病從口入 糾正6個不良飲食習慣 降低患癌風險

纖維不足：缺少蔬果及全穀類的飲食模式，可能導致腸道菌群失衡，降低腸道防禦功能，繼而增加大腸癌的風險。

纖維不足：缺少蔬果及全穀類的飲食模式，可能導致腸道菌群失衡，降低腸道防禦功能，繼而增加大腸癌的風險。