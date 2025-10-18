郁下點都好過唔郁 健身都一樣？

做運動，經常都有講「郁下點都好過唔郁」，即使只係每日追兩次巴士，都對心肺功能有好處。但如果健身方面又如何呢？有研究發現，每日只要做5分鐘自身重量訓練，雖然未必有明顯增肌，但力量有所提升，對於維持生活質素尤其重要！

一項於今年發表的研究，找來22名沒有訓練人士參加，他們每日只做4項家居運動，維持4星期。運動包括椅子深蹲、椅子捲腹、靠牆掌上壓及站姿提踵，每個動作只做1組10下，惟離心收縮階段，即回復起始動作、吸氣的階段要減慢速度至5秒完成。4個動作連續完成只需約5分鐘。如果參加者覺得難度太低，須調整難度，例如由靠牆掌上壓改為膝上掌上壓甚至標準的掌上壓。

肌力增長 10%

結果發現，參加者4星期後力量增加了大約10%，平均做多了5次掌上壓及10個捲腹；心肺能力也有提升，樓梯機心跳率稍稍下降。而參加者自己也覺得變得更有體力，甚至有83%人研究後仍持續運動。

綜合結果來看，每日5分鐘運動當然未能將肌力或肌肉增長最大化，但也能帶來好處，而當中的關鍵是持之以恆及漸進負荷。只有漸進式負荷，肌力才能保持進步。而這運動方式也適合沒有運動習慣的人，容易接受並讓他們感受運動的好處，再逐漸成為習慣。