重視骨骼發展 關愛孩子成長

每年的世界兒科骨骼和關節日，提醒家長時刻關注兒童骨骼健康。因為這不僅關係到孩子的運動能力與生活質素，更影響其長遠發展。扁平足、長短腳、腿形與步姿、兒童骨折都是兒科骨骼常見問題，骨科專科醫生李揚立之建議，家長應細心觀察孩子的身體變化，及早發現潛在問題，為孩子的健康打好基礎。
扁平足：留意鞋底磨損的訊號
「媽媽，我走路腳痛！」相信不少家長都有聽過孩子這樣抱怨。李揚立之指，「仔細觀察，孩子走路腳痛、腳板貼地，運動後易痠痛，可能是扁平足。」
幼兒足弓大多於3至5歲逐漸成形，若7、8歲後仍明顯扁平且伴隨疼痛，便須留意。輕微扁平足通常無礙，但若孩子走不遠、鞋底內側磨損嚴重，甚至引發疼痛，便須介入。「建議選擇支撐性佳的鞋子，鼓勵足部肌力訓練(如踮腳尖)。若症狀明顯，應就醫評估，必要時使用足弓墊或接受物理治療。」
長短腳：不對稱的警號
「為甚麼我家小孩一邊褲管總是較長？」這種現象可能跟長短腳有關。李揚立之表示，長短腳，顧名思義，就是兩腿長度不一，分為「結構性」和「功能性」兩種。
「長短腳可透過觀察雙肩是否水平、骨盆是否平衡，或是否有單側站立偏好來發現。」差距小於1厘米通常沒有影響，但若差距明顯，可能導致步態不穩、腰膝疼痛，甚至影響脊椎發育。李揚立之建議就醫評估，輕微者可用鞋墊調整，嚴重者須復健或手術；切勿自行使用厚鞋墊，應遵醫囑處理。
腿形與步姿：成長自然過程
不少家長對孩子的腿形感到擔心：「為甚麼小朋友O形腿、X形腿？」其實，大多數兒童在成長過程中，腿形都會經歷自然變化。
李揚立之解釋，「新生兒多為O形腿，2至3歲可能轉為X形腿，6至7歲後逐漸筆直。學步期步態搖晃、外八字屬正常現象。若7歲後腿形仍嚴重異常，或伴隨疼痛、跛行，應考慮骨骼疾病可能。」家長應鼓勵孩子多運動，並定期記錄變化，必要時諮詢醫生。
兒童骨折：小意外大重視
活潑好動是孩子的天性，跌倒撞傷難以完全避免。李揚立之認為，「兒童的骨骼雖然柔軟、彈性大，但也容易在外力下發生骨折。」
孩子的骨骼有生長板，骨折後復原能力較強，但也因為骨骼彈性大，有些骨折不易被發現。例如「青枝骨折」(骨頭像嫩枝般只斷一半)是兒童常見的骨折形態。李揚立之續指，「若孩子受傷後出現腫脹、劇痛、無法負重或變形，應立即固定患部並就醫，切勿自行復位。骨折後需妥善固定與復健，以免影響發育。」日常應注意運動安全、改善家居環境，可減少意外發生；保持均衡飲食，也有助骨骼健康，預防骨折。