鐵究竟有咩功能？冇精神、脫髮都同佢有關？營養師列5類人應補鐵！

缺鐵、貧血不是女性的專利！王證瑋營養師指出，鐵是人體不可或缺的關鍵營養素，從孩童的成長發育、上班族的體力維持，到銀髮族的健康，都需要足夠的鐵來支撐。缺鐵不僅會導致貧血，還可能讓人感覺疲倦、注意力不集中，甚至出現掉髮問題。想維持好氣色與體能，從日常飲食攝取足夠鐵質是基礎。