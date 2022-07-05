長壽秘訣｜笑住過日子更長壽 研究：樂觀女性比悲觀者命長5.4%

人人都想健康長壽，除了要注意生活模式外，原來心態也決定壽命長短。有研究發現，以樂觀心態面對日常的女性，壽命比最悲觀的一群多5.4%，活過90歲的機會亦高10%，反映「樂觀」可能是長壽的秘訣之一。

追蹤 26 年

該項由哈佛大學進行的研究，追蹤近16萬名年齡介乎50至79歲女性長達26年。她們在參與研究時填寫一份樂觀程度的問卷，最高分的25%被歸類為最樂觀者，最低分數的25%則為最悲觀者。根據刊載在《Journal of the American Geriatrics Society》的研究結果，最樂觀女性的壽命比最悲觀女性長5.4%，前者活過90歲的機會亦高10%。