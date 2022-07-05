長壽秘訣｜笑住過日子更長壽 研究：樂觀女性比悲觀者命長5.4%

人人都想健康長壽，除了要注意生活模式外，原來心態也決定壽命長短。有研究發現，以樂觀心態面對日常的女性，壽命比最悲觀的一群多5.4%，活過90歲的機會亦高10%，反映「樂觀」可能是長壽的秘訣之一。
追蹤26年
該項由哈佛大學進行的研究，追蹤近16萬名年齡介乎50至79歲女性長達26年。她們在參與研究時填寫一份樂觀程度的問卷，最高分的25%被歸類為最樂觀者，最低分數的25%則為最悲觀者。根據刊載在《Journal of the American Geriatrics Society》的研究結果，最樂觀女性的壽命比最悲觀女性長5.4%，前者活過90歲的機會亦高10%。
正面應對壓力
研究人員指出，過去的證據已顯示運動是長壽的重要因素，定期運動可令壽命延長多約4年，而樂觀程度對壽命的影響與運動相若，其中一個可能解釋是樂觀的人，擁有更多的幸福感，睡眠質素也更好，面對壓力時亦傾向以正面及積極應對，避免壓力荷爾蒙引起心跳及血壓升高相對壓力亦較少，故此免疫功能及心血管健康也較佳，壽命自然更長。
保持樂觀貼士
樂觀還是悲觀與遺傳及幼時經歷有關，但專家亦指可以透過認知訓練，幫助你我保持樂觀，例如意識到哪些事情自己可控制及不能控制，有助培養個人的樂觀情緒。同時，恆常運動、健康飲食及控制放鬆，都有助壽年益壽。