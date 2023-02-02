長後遺 | 張美妮中招後遺症纏身 破壁靈芝孢子1,000倍營養 強免疫 踢走後遺症

感染新冠肺炎最怕兩件事：傳染給家人和出現後遺症，藝人張美妮亦然。「原來有後遺症先至手尾長啊，特別係我好嚴重，一味作病作痛好似病唔斷尾咁，連續幾個禮拜都覺得攰癩癩，仲成日頭痛，周身肌肉痛，真係食藥食到怕，愈拖免疫力就愈低。」

「靈芝孢子」如何加快踢走後遺症？

「靈芝孢子」是已獲中國《藥典》收載的珍貴中成藥，受到廣泛中醫應用以預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，即強化人體的免疫力。服用破壁靈芝孢子能有效增加人體免疫細胞，調節身體機能，滋養人體五臟六腑，促進人體健康和長壽。

「強免疫 踢走後遺症！」張美妮力推

「呢隻『草姬靈芝孢子』對病後虛弱體質真係好幫到手，食1粒已相等於吸收1,000倍原靈芝營養，佢仲好溫和咁滋養到身體五臟六腑，後來我食咗1個月左右，我精神愈嚟愈好，面色又好好，好紅潤，而家有神有氣，無哂後遺症，真係好掂。」

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中醫解說：4合1靈芝配方比多色靈芝 免疫更全面

中醫曾偉恆：「靈芝孢子所含的成分靈芝多體、三帖類等可以調節免疫系統及提升免疫細胞對抗病毒與製造抗體的能力。食用靈芝孢子可增強身體抵抗力，扶本固正，滋養人體五臟六腑，有效抗疲勞，提升精神活力，加快踢走後遺症。市面上一般靈芝產品多數配方只有靈芝子實體或靈芝孢子。建議選擇配方98%破壁率，並集合『全破壁靈芝孢子』、『靈芝子實體』、『靈芝菌絲體』及『舞茸』於一身的4合1靈芝產品。這樣就等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。」

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增強免疫防線 無懼再次中招

「草姬靈芝孢子對增強免疫力咁好，我緊係推薦埋畀我屋企人同朋友食啦。」張美妮指自己會持續食用，繼續滋養身體保持免疫系統強壯，防止再次中招。