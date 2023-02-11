長期坐骨神經痛「被退休」 慢性疼痛應重視

若是3至6個月疼痛沒有改善，會敏感化神經系統變成頑固難醫的疼痛。

一名從事運動相關工作的中年男性，因坐骨神經痛而被迫提早退休，再經過多次手術後仍感到雙腿燒灼、刺痛，經醫師評估疼痛指數高達7分，必須吃嗎啡才能減緩長期疼痛的不適感，嚴重影響患者生活品質，也讓他對於人生下半場十分喪志。

慢性疼痛恐造成憂鬱、失能

中國醫藥大學附設醫院疼痛中心主任溫永銳指出，上述患者的疼痛屬慢性疼痛，臨床上常見的慢性疼痛，如脊椎退化、下背痛、肌腱炎等軀體性疼痛，還有潰瘍、慢性發炎等內臟疼痛；「其實慢性疼痛常只是冰山一角，常會影響心理引發抑鬱，造成生活不便及無法工作，甚至失能」。

慢性疼痛治療選擇多元，如口服藥物、復健、注射及手術。溫永銳表示，過去傳統保守治療或手術止痛效果不佳，患者只剩口服嗎啡一途；但長期大量使用，容易噁心嘔吐、昏沉無力，甚至影響免疫系統及內分泌失調，造成性慾下降、不舉、月經混亂等副作用，而不吃又會面臨疼痛難受的窘境。