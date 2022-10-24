關節炎｜後生仔都會有退化性關節炎？

不少人以為退化性關節炎是老化的正常現象，並沒有方法消除。風濕病基金會教育委員會主席、風濕病科專科醫生馬繼耀糾正，「它可影響所有年齡層，並能夠透過不同方法解除疼痛與發炎。」
退化性關節炎又稱關節炎(生骨刺)，由關節軟骨損傷所造成，通常在45歲以後發病，每三名60歲以上的人就有一人出現症狀。馬繼耀表示，「由於關節互相摩擦導致形狀與排列改變，骨骼末端增厚，軟骨及骨骼碎片散落在關節腔內造成疼痛、發炎及僵硬。」
成因眾多
形成退化性關節炎的原因很多，除年紀大外，亦包括基因、個人體質、關節曾經受傷、肥胖又或過度工作等，所以年輕人都有可能患上。馬繼耀續指，「軟骨細胞具有生長因子幫助軟骨細胞的生成；同時亦有細胞因子抑制軟骨細胞生成，平衡其新陳代謝。當年齡增加，生長因子反應下降、細胞因子作用增強之下，便會破壞軟骨新陳代謝的平衡，造成退化和軟骨面的損毁，形成關節炎和骨刺。」
關節有雜音
關節炎好發位置常見於肩膀、脊椎、手肘、髖關節、手腕及手指、膝蓋、腳踝及腳趾。馬繼耀續指，「不同於自身免疫疾病的類風濕關節炎，退化性關節炎一般不會對稱地出現，晨僵時間少於30分鐘，而症狀一般在運動後出現。」
受影響關節會出現疼痛和壓痛的症狀，偶爾或併發關節周圍的軟組織腫脹，關節活動時也會因摩擦而產生雜音；患者一旦增加運動量或令病情加劇，而休息可以緩解痛楚，若情況嚴重，可引致關節變形影響活動能力。
潤滑關節減痛楚
藥物治療方面，除了不同類型的消炎止痛藥之外，亦可以服用葡萄糖胺、軟骨素及Omega 3等潤滑關節的原材料。較進取的方法有玻尿酸關節內注射，可增加關節液黏稠度、潤滑關節、抑制滑膜發炎及滑膜變性，改善關節情況，而療效一般可維持6至12個月。而最後的「治療手段」就是人工關節置換手術，適合關節嚴重變形的患者。
注意關節負擔
馬繼耀提醒患者在日常生活中，應注意會增加關節負擔的動作或活動，「如彎腰、爬樓梯、爬山、提重物、走遠路等，則應盡量避免，所有活動都以不會令到局部關節更疼痛作為取捨原則。」但患者亦非完全停止運動，例如肌力加強運動有助減低關節壓力；全關節運動幫助維持關節活動幅度等，惟需依照醫生的運動處方進行。另外，平日盡量避免關節溫度過低，適當時候可自行對關節治療，例如用大約攝氏45度的溫熱水浸敷患處，紓緩痛楚及僵硬程度。