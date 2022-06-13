關節炎｜換骹4.5日出院 回復活動能力

新冠疫情令公營醫療系統暫停了不少非緊急手術，包括關節置換術。需接受關節置換術的大多為退化性關節炎患者，關節持續痛楚、僵硬之外，情況亦有可能惡化至關節變形、攣縮等。

嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源表示，退化性關節炎常見於膝蓋、髖關節、脊椎和手掌，當中膝關節是身體最大關節，須承受身體重量。當膝關節退化，軟骨和半月板損傷漸增，最後導致骨磨骨，引致發炎腫脹。長者、膝關節曾經受傷、超重，又或從事要重複負重職業的人士，會有較高膝部退化性關節炎風險。

或使關節變形攣縮

患者最典型的臨床表現為久坐後起身不能立即活動，慢慢開步行會使關節靈活一點，但行太長時間又再次疼痛；到晚上痛楚加劇，甚或影響睡眠。早上起來關節亦會感僵硬；膝關節活動時或有聲響。如情況持續惡化，可令關節變形及攣縮，如O形腳或X形腳、關節無法伸直等。而大腿肌肉也會萎縮。吳富源指病情到達中期，X光已可看出膝關節偏離髖關節到踝關節的直線上，令壓力集中在關節一側，以致走路不穩、疼痛加劇。「由於情況不能逆轉，及早接受治療十分重要。」

多種治療方式

視乎關節退化情況，輕微的話可先改善生活習慣、控制體重、做運動強化肌肉、物理治療助患處消炎；如長時間步行會劇痛，則需要外用或口服消炎止痛藥，配合補充劑減輕軟骨磨蝕；再進一步可考慮關節注射類固醇或者關節液補充劑，令郁動變得順滑；如以上方法都不可改善，便要做膝關節置換手術。

手術分為部分關節和全膝關節置換兩種，後者主要針對嚴重患者，將表面受破壞的骨和軟骨切除，利用合金假體覆蓋股骨和脛骨表面，中間用醫學級別塑膠代替半月板。95%患者的人工關節可使用10年或以上。