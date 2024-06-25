關顧乳癌患者 預測化療效益避副作用

2021年乳癌繼續是本港女性最常見癌症，多達5,565宗新症，比2020年上升12.3%。香港乳癌基金會乳健中心名譽醫學顧問、外科專科醫生蔡麗賢表示，2006年至2018年間，約66.5%入侵性乳癌患者接受了化療，「若以癌症期數分析，接受輔助性化療的一、二期患者約佔37.1%至77.6%不等。」

希望免除化療

香港乳癌基金會早前一項網上問卷調查發現，有七成半人誤以為乳癌患者必須做化療；而88%人選擇治療方案時，會以副作用為主要考慮因素；希望免除化療的人達63%。蔡麗賢續指，「醫生會根據腫瘤大小、分級、受影響淋巴數目、荷爾蒙受體反應、腫瘤組織學等，評估病情發展及決定下一步治療方案。」而化療可能為患者帶來疲勞、腹瀉、敗血症等短期副作用，長遠或致持續性脫髮、心功能不全、過早絕經等，影響生活質素及家庭生活。

預測復發風險

乳癌患者之中，不少是屬於荷爾蒙陽性及HER2陰性，研究發現他們大部分都不能從化療中獲益。蔡麗賢指出，「臨床特徵如腫瘤大小、分級等，並未能預測化療是否對患者有好處，需要採用乳癌腫瘤基因表現檢測，檢視21個與乳癌細胞增殖相關的基因，才可計算出復發指數、9年復發風險及化療獲益比率。」簡單來說，復發指數26至100分，做化療有明顯額外好處；0至25分的話，則沒有化療效益，可以避免這個辛苦的療程。「若再仔細檢視，0至25分患者如化療獲益比率達到某個百分比，則應與醫生相討，根據年齡、體質等決定是否做化療。」