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健康
2025-04-04 15:30:00

陌生人熟口熟面 竟與睡眠不足有關？ 醫生教3招解決

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陌生人熟口熟面 竟與睡眠不足有關？ 醫生教3招解決

陌生人熟口熟面 竟與睡眠不足有關？ 醫生教3招解決

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經常看到陌生人都感覺很眼熟，有可能是身體出現問題。有醫生指出，如果經常出現感覺陌生人很面善，可能與各種原因有關，包括睡眠質素。醫生拆解產生這種熟悉感的原因，並指出有3大方法有助改善這種記憶錯置現象，讓你的大腦更加清晰和靈活。

拆解4大原因

內分泌新陳代謝科陳潔雯醫生在其Facebook專頁上分享指，如果頻繁出現感覺陌生人很熟悉的狀況，並不是因為記憶力變差，而是有可能與大腦運作方式、生活型態，甚至壓力和睡眠質素有關。出現這種感覺的成因如下：

1. 資訊過載

  • 每天用手機使大腦無意識中已經「掃描」上千張臉孔。當你在現實中看到相似的人時，大腦會錯置記憶，產生「這個人我是不是見過？」的錯覺。

2. 睡眠不足

  • 深層睡眠時大腦會幫記憶「歸檔」。當睡眠品質下降，大腦可能就無法有效區分「真正認識的人」和「只是看過的影像」，更容易產生錯覺。

3. 壓力過高

  • 當壓力荷爾蒙(皮質醇)過高時，會影響大腦處理資訊的方式，特別是負責記憶的海馬迴，令人容易把新舊記憶重疊。

4. 高度社交化

  • 若你的工作或生活讓你頻繁接觸新的人，大腦可能開始「模式化」，自動將相似的特徵與既有記憶連結，導致熟悉感。
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3招改善記憶錯置現象

陳醫生指，可以透過飲食和習慣，改善記憶錯置現象，以助大腦恢復最佳狀態：

1. 補充營養素

  • Ome-3(魚油)：有助神經連結，提升記憶與認知功能。
  • 鎂(Magnesium)：穩定神經系統，減少壓力，提高睡眠品質。
  • 維他命B群(特別是B6、B12)：促進神經傳導物質平衡，減少腦霧與疲勞感。
  • GABA或茶胺酸：有助大腦放鬆，提高睡眠品質。

飲食建議：

  • 助大腦維持最佳狀態：堅果、深海魚、糙米、蛋類，。
  • 助大腦休息並提升記憶力：睡前補充鎂或GABA。

2. 調整生活習慣，減少大腦負擔

  • 減少過量看影像資訊(如短片、社群媒體)。
  • 確保每天至少7小時的睡眠。
  • 練習正念呼吸，降低壓力，有助大腦整理資訊。
  • 專注於陌生人的獨特特徵，而不是相似之處。

3.芳療精油助攻

  • 薰衣草、乳香：有助放鬆、降低壓力荷爾蒙，改善睡眠。
  • 迷迭香、檸檬：有助大腦清晰思考，並提升記憶力與專注力。

陳醫生指，若最近總是覺得陌生人很眼熟，這或許是大腦在告訴你，它需要休息。試著調整生活方式，給大腦更多整理記憶的空間，相信這種感覺會慢慢減少。

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