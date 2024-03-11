降血壓食物｜每日3克Omega-3見成效 不是愈多愈好

高血壓與心臟病及中風等致命疾病有密切關係，如何才能控制血壓在健康水平？有研究發現，只要每天攝取約3克Omega-3脂肪酸，就可以幫助降低血壓，上壓及下壓均下降約2mmHg，高血壓患者的上壓更平均降低多達4.5mmHg。

綜合分析71項研究

該該項刊登在《Journal of the American Heart Association》的研究，綜合分析71項在1987年至2020年間發表的臨床研究數據，涵蓋逾5,000名、年齡介乎22至86歲，患有或未患高血壓或膽固醇相關疾病的成年人，對兩種Omega-3脂肪酸(DHA和EPA)攝取量與血壓的關係。