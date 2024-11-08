雪耳功效｜平民燕窩養肺潤燥降血糖 腸胃陰虛火旺者有禁忌

白木耳又稱銀耳、雪耳，因為形狀類似人耳而得名。這種菇菌的營養豐富，膠質不輸燕窩，口感也很相似，故有「平民燕窩」的美喻，可用來煲湯或糖水，有養顏美容、滋陰潤肺、養胃生津的效果。 雪耳適合腎病患者 雪耳的熱量偏低，每100克的濕銀耳約有49大卡，含有大量的膳食纖維及多種營養成分，包括菸鹼酸、鈉、鉀、鈣、鎂等。一身色白的雪耳，亦含有不少的鐵質，又因為所含的鉀量不高，加上蛋白質少，對於要控制蛋白質攝取量的腎病患者，也是很適合食用的食材。

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