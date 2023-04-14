雷射治療膀胱癌 減癌症復發率

如今經尿道內視鏡的膀胱腫瘤雷射完整切除方式，可有效降低腫瘤復發率也提升手術安全性，也是不錯的手術選項之一。

膀胱癌初期最常見症狀為無痛性血尿，多數病人診斷時仍屬於非肌肉侵犯型膀胱癌，也就是第一期以內的膀胱癌，此階段的膀胱癌病人的標準治療方式，為接受經尿道膀胱腫瘤刮除手術，後續透過膀胱內化學藥物或卡介苗的免疫療法，降低復發機率。

膀胱癌新式治療 雷射切除更完整

萬芳醫院泌尿科醫師賴宗豪表示，膀胱癌傳統手術方式為經尿道膀胱腫瘤刮除手術，用的是單極電燒刀，在蒸餾水的介質下對腫瘤進行刮除，較易造成腫瘤碎片飄浮於膀胱內，提高腫瘤復發的可能性；另外也因為電燒電流因素，有較高的膀胱破裂損傷的機率，可能影響組織切片中肌肉層侵犯的病理判讀。

賴宗豪醫師說明，採用雷射完整切除腫瘤是一種較新的手術方式，在生理食鹽水的介質下，以雷射激光對整顆腫瘤進行一次完整切除，雷射激光在泌尿科其它領域，如治療攝護腺肥大的經尿道攝護腺剜除手術、治療泌尿道結石的碎石等手術運用都已經非常成熟，能有效提升病人安全及手術成功率。