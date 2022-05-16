俗稱「生蛇」的帶狀皰疹，可引發如火燒的劇痛，甚至帶來後遺症，例如長時間的神經痛，亦有可能影響視力、增加心血管疾病風險。最近有帶狀皰疹的重組疫苗引入本港，可作出有效預防，尤其適合50歲或以上人士接種。

香港惠澤長者基金主席、泌尿科專科醫生麥肇敬表示，生蛇是由水痘帶狀皰疹病毒引起，任何曾感染水痘的人士，都有可能生蛇。「病毒會潛藏體內，當免疫功能減弱時就有可能發病。50歲以上人士、長期病患、呼吸系統疾病、糖尿病、心血管疾病及腎病患者等，會有較高風險。」

九成人帶病毒

衛生防護中心數據指出，本港逾九成的成年人帶有水痘帶狀皰疹病毒，即幾乎人人都有可能生蛇。生蛇會沿著神經線引發徵狀，常見發病部位是背部和腰，而頭、臉、頸、手腳亦可生蛇。部分患者或會與皮膚敏感等混淆而延遲就醫，感染及傳染病科專科醫生黃天祐指，「要分辨可留意生蛇多在身體單邊出現；會有灼熱或閃電般的痛感，而皮膚敏感並不會痛；另外會起水泡。成年人不多病症會出現水泡，如有便應考慮是否生蛇。」

提高心血管病風險

生蛇的痛楚本已令患者困擾，嚴重影響日常生活，而此症更可能引起其他併發症，例如生蛇上眼，有本地數據顯示約12%患者視力受損甚至喪失視力；亦可引致面癱和後遺神經痛。心臟科專科醫生謝德新續指，「最新研究發現生蛇後一年內，患者心臟病發和中風風險比一般人分別高出68%和78%，生蛇上眼患者的中風風險更增加至兩倍以上。原因是感染令體內血小板和炎症更加活躍，較容易誘發心血管疾病。」患者務必在發病72小時內接受抗病毒特效藥治療，以縮短康復時間，惟未能完全阻截後遺症，也不可預防日後復發。

幸未影響視力

五十多歲的Didi在農曆新年期間感到左眼眉痕癢和刺痛，最初以為是心臟科的藥物引起敏感而出現皮膚徵狀，不過痛楚持續加劇，並出現水泡。覆診方發覺是生蛇，遂轉介至皮膚科和眼科醫生進一步檢查。猶幸及時用藥，沒有影響視力。Didi亦指身邊六成朋友都曾生蛇，有計劃去接種疫苗，不過未行動便已經生蛇了。

重組疫苗保護力高

外國研究指出，生蛇後10年內約有10%人會復發，而發病後60日仍有後遺神經痛的話，復發風險較沒有痛楚人士高5倍。無論曾出水痘預防生蛇，還是生蛇後預防復發，最好的方法是接種疫苗。黃天祐表示，新到港的帶狀皰疹重組疫苗，比傳統的減活疫苗有更好效果，「研究顯示，不同年齡層包括70至80歲人士，重組疫苗亦有九成以上的保護力，而且效力可持續逾10年，只要沒有對疫苗成分過敏便適合接種。」美國疾控中心(CDC)建議，50歲以上人士、無論有否患過帶狀皰疹，或者是否接種過減活疫苗，都應接種帶狀皰疹重組疫苗。