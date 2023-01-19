節日較常出問題，除了應節食品一般較難消化，或者太豐盛屬「肥甘厚膩」之外，吃得太夜也是問題之一，例如開派對、飲宴都食吃到晚上10時之後，小朋友和長者消化力較弱便易出事。吃自助餐的話，留肚而長時間胃腸空虛，加上生蠔、刺身等冷盤冷冰冰，腸胃就會難以運作，「因為身體需要先消耗大量能量為食物提溫，因此會影響消化。不妨以半碗熱湯作為自助餐的開始，暖一暖腸胃便可減少問題發生。」

過時過節，不少長者會大顯身手，炮製美食與後輩分享，但往往自己都吃得太多。年輕人慶祝則愛吃自助餐，事前留肚，一開始亦會狂吃冷盤。註冊中醫師陳翠萍指，不少人最後都因食滯而求醫，「避免食滯，最基本應定時定量進食，並以七分飽為限。」

普洱加陳皮

處理食滯，陳翠萍推介普洱茶，因為普洱茶是經過發酵的熟茶，有消滯化膩的功效，「同時可以加一塊陳皮，陳皮本身可以理氣，疏通一下阻塞的胃腸道，而質素較好的陳皮的橘絡也很有用，橘絡即橘皮中白色的囊，中醫亦會用以入藥，有通絡化痰的作用，食滯時會生熱生痰，橘絡便有助化解。」此外，焦三仙——焦神麴、焦麥芽及焦山楂亦是消滯良方，煎水飲用就如增加消化酶幫助消化。

四子散作外敷

除了「內服」，中醫也有外用的方法幫助消滯，便是「四子散」。陳翠萍教路，將白芥子、紫蘇子、萊菔子及吳茱萸放入布袋混合，然後用微波爐加熱，或先用白鑊炒熱再放入布袋中，在下腹或接近肚臍位置稍熱燙一下。「這些藥材有溫中散寒的作用，對於食滯後排便不暢、肚脹胃頂人士特別合用，溫暖胃腸道可幫助蠕動，能夠放屁、大便的話，氣便會暢通。熱燙時要注意溫度，避免燙傷皮膚。」另外，吃飽後搓搓肚子，也是一個外在的方法幫助腸道蠕動，「摩腹會變大肚腩只是迷思。曾有病人經常食滯，原來他晚飯之後常蜷曲在梳化角落看電視、玩手機逾1小時，當然會消化不良！」

預防食滯貼士

定時定量：必須有早午晚三餐，勿等到肚餓才進食。若要奉行168斷食法，亦應定時定候進食三餐，不建議在這8小時內大魚大肉。

七分飽：「胃以通為用」，脾胃就像一個引擎，需要有空間才可運轉，吃十分飽就會難以運作。

慢嚥細嚼：脾氣需要回氣消化，吃得太急容易過多。另外，若非慢嚥細嚼，即代表將牙齒咀嚼的工作交給了脾胃，需要更多氣血去消化，對身體負擔便更大。

陳翠萍最後提醒，如果吃些少東西便很快飽，覺得「頂頂哋」，就可能是食滯令脾胃變差，正常一兩天便可回復正常，但如果持續整個星期，胃頂兼且噯氣有腐臭味，就需要求醫。