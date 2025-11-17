頭痛食粒止痛藥就無事？醫生揭6種危險頭痛警號 恐腦出血所致！

頭痛吃藥就可以緩解？有醫生指出，並不是所有頭痛的情況，都可以簡單地服一顆止痛藥解決，因為頭痛的成因可能與一些危險疾病有關，包括腦瘤或腦出血，不理會可能會令情況惡化，甚至有生命危險。醫生指出，有6種頭痛是警號，出現的話就需要及時求醫檢查。

頭痛食粒止痛藥就無事？

腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，頭痛不僅是小毛病，某些情況中的頭痛實際上是重大健康問題的警報。有些頭痛可能掩蓋著腦瘤、腦出血或感染等嚴重狀況。

頭痛恐是「生蛇」？

他分享一宗案例指，一名男子左側頭痛持續一周，吃了很多次止痛藥卻無法緩解。經檢查後發現其左側臉頰略腫，以及耳道內有紅疹和水泡，最終診斷為帶狀皰疹病毒感染(生蛇)，這是引發他頭痛的根本原因。鄭醫生解釋指，帶狀皰疹發疹前會經常出現局部神經痛，出疹前1至5天就可能先出現皮膚劇痛、灼熱或刺痛。

由於患者早前感冒初癒，而且睡不好，導致身體免疫力下降，令好發於免疫力低下時的帶狀皰疹入侵身體。後來醫生用抗病毒藥物和神經痛治療解決了患者的問題，他提醒，若他只依賴止痛藥，恐怕會延誤治療時機，波及角膜、顏面神經或聽神經，造成視力或聽力的永久損傷。