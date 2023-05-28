顱內動脈瘤破裂腦出血 僅1/3可出院！如何預防、早期發現？

動脈瘤發病前沒有任何症狀，一旦破裂、出血，可能會有死亡風險。尤其如果是顱內動脈瘤破裂，可能會有造成腦出血，國泰綜合醫院神經外科主治醫生方耀榮表示，約1/3人會當場死亡、1/3很可能會有中風等神經學損傷之後遺症。
顱內動脈瘤破裂出血，大約只有1/3的病患有機會健康出院。在這樣的情況下，民眾若有顱內動脈瘤該怎麼辦？又該如何早期發現早期治療？是否可以提前預防動脈瘤產生呢？方耀榮醫生一一為民眾解答。
顱內動脈瘤破裂 典型症狀「突發爆裂性頭痛」
顱內動脈瘤是一種血管疾患，因為血管壁病變加上血壓偏高，當血流經過，衝擊血管壁時，便會使已經脆弱的血管壁膨出，長期下來便會形成一顆類腫瘤的病灶。
方耀榮醫生提醒，雖然動脈瘤有「瘤」字，但它並不是癌症腫瘤，因此不需要化療或放射治療，不過一旦動脈瘤破裂造成腦出血，可能會產生嚴重的神經學症狀，甚至會對生命造成威脅。
突如其來的爆裂性頭痛是顱內動脈瘤破裂最典型的症狀，方耀榮醫生表示，當動脈瘤很不幸地破裂腦出血，病患很可能會感受到突發爆裂性頭痛然後失去意識，甚至有死亡的風險。
顱內動脈瘤如何早期發現？如何預防？
此外，突然看東西無法集中、看東西有兩個影子、眼睛突然不對稱、眼瞼下垂、瞳孔不等大等症狀，都有可能是顱內動脈瘤破裂出血或未破裂的動脈瘤壓迫到神經，而表現出來的常見症狀。
不過，有1/3的人在發病前並沒有任何症狀，所以很難早期發現並診斷治療。因此，方耀榮醫生建議，沒有典型症狀的民眾，可以藉由健康檢查腦部磁力共振(MRI)或電腦斷層(CT)血管攝影之影像學檢查來及早發現腦部病灶。
另外，動脈瘤好發因子包含女性，吸煙、酗酒、肥胖、家族史、外傷、感染等。方耀榮醫生提到，也許可以藉由戒煙、減少喝酒、減輕體重等，來降低動脈瘤產生的機率。
顱內動脈瘤治療有「這些」 應早期發現早期治療
民眾若有顱內動脈瘤，該如何治療呢？方耀榮醫生表示，治療可用外科顯微鏡手術將動脈瘤夾閉，或是採血管內動脈瘤栓塞手術，從鼠蹊部將微導管經腹股動脈進入顱內血管到達動脈瘤處，並將線圈填滿動脈瘤，使血液無法進入動脈瘤來達到治療效果。
也可以使用密網支架阻斷或改變血液的流向，使動脈瘤慢慢變小至消失。不過，方耀榮醫生提醒，手術都有其優缺點和風險，每個病人適合的治療方式也不同，民眾若發現動脈瘤，應儘早與醫生討論後續治療的方向，並選擇適合的治療方式，早期發現早期治療。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】