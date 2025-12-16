熱門搜尋:
健康
2025-12-16 15:30:00

風筒吹穴位可改善痛症？附4大溫灸穴位 每次吹5分鐘就夠

風筒除了用來吹頭，其實也可以用來養生？只要用熱風配合穴位進行加溫，就可以達到保健的作用了！

溫灸

用風筒吹身體不同的穴位，其實類似中醫入面的溫灸。溫灸可去除身體的寒氣，促進血液循環，刺激穴位調整氣血運行，改善酸痛問題。

湧泉穴：改善高血壓

位置：腳掌前1/3的中央

腳部的血液循環不佳會導致血壓升高，一般長者的下盤較虛寒，在腳掌處進行溫灸，可以改善腳部循環，令身體達到整體平衡。

膝蓋的三穴(膝眼穴、犢鼻穴及鶴頂穴)：改善膝頭痛

位置：

膝蓋骨有兩個凹處內側(膝眼穴)

外側(犢鼻穴)

兩個穴點為正三角形的底邊(鶴頂穴)

寒冷會造成關節僵硬，導致很多長者會出現坐久了難以站立的問題，吹膝頭的三穴，可以有效改善膝關節的不適。

腎俞穴：改善腰痛

位置：第二腰椎左右旁開約1.5

久坐或天氣寒冷都可能會導致腰痛，就屬寒冷腰痛，建議早晚各吹一次，每次5分鐘；如屬體質燥熱，建議隔天做一次，及多飲暖水。

風池穴：治療頭痛

位置：後腦、後頸部的凹處

如果容易吹風後頭痛，可試用此方法。

最後要提醒大家，使用風筒做溫灸時，要與皮膚相隔15厘米以上，亦要將溫度調較至最熱，並將風口對準穴位，同一個穴位吹5分鐘就足夠，避免因太久而導致不適。

