風筒太熱好傷頭皮 4個常犯吹頭錯誤 教你正確吹頭步驟

長頭髮的女生一定懂，洗頭真的很麻煩！用高溫的風筒雖然可以加速吹頭，但其實對頭髮及頭皮的損害非常大！不但令髮絲受損、分叉，甚至影響頭皮健康。
4個常犯吹頭錯誤
頭髮只是隨便吹乾就好？其實用風筒也有學問，以下就是幾個常見的錯誤用風筒行為：
- 貼著頭皮吹：貼著頭皮吹可以更容易將頭髮吹得貼服，但當風筒距離頭皮太近，熱力可能會傷及毛囊，造成頭皮損傷，讓髮絲乾枯、頭皮敏感，甚至掉髮。
- 最高溫吹髮：用最高溫可以令頭髮更快乾，是懶人之選，但長期用太高溫的風力可能會破壞頭髮的蛋白質結構，導致髮絲失去彈性，變得又乾又毛躁。
- 洗頭後立即吹頭：頭髮濕水後鱗片處於打開狀態，如果未有稍為印乾，直接用熱風吹，會令頭髮內部的水分快速蒸發，令頭髮變得更加乾燥脆弱。
- 沒有順著鱗片的方向吹：吹頭時應該順著頭髮鱗片的方向吹，如果亂吹一通，可能會令髮絲毛躁還容易乾不均勻，容易造成髮絲毛躁、打結、無光澤。
吹頭步驟
- 先將頭髮印乾，切記要輕輕按壓，減少頭髮濕度，令吹頭時間縮短，減低頭髮受熱損傷的風險。
- 搽頭皮精華及在頭髮上噴上隔熱噴霧，保護頭髮。
3. 梳順頭髮，令頭髮更順滑。
4. 開始吹頭，風筒由上向下吹，頭皮也要吹乾
5. 最後搽上髮尾油滋潤和修復乾燥、分叉的髮尾。