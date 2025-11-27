熱門搜尋:
健康
2025-11-27 09:00:00

食啱食物睡眠品質升16% 24小時即見效 醫生教4招安睡飲食

分享：

吃適當的食物就可以提升睡眠品質？有醫生指出，只要吃對的食物，睡眠品質就可以有效提升16%，更可以在24小時即時見效。醫生指出，有4大飲食技巧有助眠和安眠的作用。

食啱食物睡眠品質升16%

腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，如果你經常輾轉反側無法入睡，可以考慮通過飲食來改善。在2025年的《Sleep Health》研究中，哥倫比亞和芝加哥大學的研究人員發現：

  • 蔬果攝取：白天攝取較高的蔬菜和水果量，能夠促進當晚的更穩定睡眠，並減少中斷次數。  
  • 優質碳水化合物：全穀類與膳食纖維的攝取量愈高，睡眠品質隨之提升，推薦食物包括糙米、藜麥和燕麥等。
  • 紅肉與加工肉品的影響：攝取較多這類食物的趨勢，與較差的睡眠品質相關。
  • 5杯蔬果：每天至少攝取5杯蔬果的參與者，其睡眠品質顯著提升約16%，而此效果在一天內即可見效。

5杯蔬果分量

鄭醫生依照「美國心臟協會」的指引，整理出一天5杯蔬果的實用份量，讓大家方便實行：

水果(1杯當量)：

  • 1個中型水果(如蘋果、橙)
  • 1條大香蕉
  • 22粒無籽提子
  • 2-3個奇異果或8粒大士多啤梨

蔬菜(1杯當量)：

  • 1個大甜椒或大粟米
  • 12條迷你紅蘿蔔或 2條中型紅蘿蔔
  • 2杯生菜葉或1杯煮熟葉菜(如菠菜)
  • 1個中型薯仔或大番薯
睡眠建議時間｜（am730製圖） 睡眠建議時間｜（am730製圖） 睡眠建議時間｜（am730製圖）

4招安睡飲食

鄭醫生提出，有4個飲食技巧有助提高睡眠質素：

1. 逐餐累積蔬果量  

  • 在每餐中加入水果或蔬菜，例如早餐加點莓果，或在自助餐中多夾蔬菜。

2. 便利優先  

  • 以方便為主，不拘泥於烹調形式，透過預製冷凍蔬菜或切好的水果來養成穩定習慣。
  • 例如：早餐在乳酪或燕麥粥中加入莓果，或自助餐多夾2份蔬菜。

3. 多樣化組合  

  • 不必堅持特定的助眠食物，而是要強調多樣且均衡的飲食，融入五顏六色的蔬果。
  • 例如：選擇冷凍蔬菜、沙律盒、切好的水果盒等。

4.目標餐盤一半是蔬果  

  • 以視覺法則確保餐盤或碗中至少一半是水果和蔬菜，並可搭配全穀雜糧。
  • 例如：煮湯、炒蛋、煮麵時闊氣加入各種蔬菜。

飲食是最天然的助眠法

研究作者Esra Tasali醫生指出，飲食調整可能是最天然且經濟實惠的助眠方法。鄭醫生提醒，這項研究為相關性研究，睡眠不規律的人通常飲食也不規律，往往選擇高脂和高糖的食物。研究對象為34名健康的年輕成人，未來需進一步的研究來確立更明確的因果關係。

