食啱食物睡眠品質升16% 24小時即見效 醫生教4招安睡飲食

吃適當的食物就可以提升睡眠品質？有醫生指出，只要吃對的食物，睡眠品質就可以有效提升16%，更可以在24小時即時見效。醫生指出，有4大飲食技巧有助眠和安眠的作用。

食啱食物睡眠品質升16%

腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，如果你經常輾轉反側無法入睡，可以考慮通過飲食來改善。在2025年的《Sleep Health》研究中，哥倫比亞和芝加哥大學的研究人員發現：

蔬果攝取：白天攝取較高的蔬菜和水果量，能夠促進當晚的更穩定睡眠，並減少中斷次數。

優質碳水化合物：全穀類與膳食纖維的攝取量愈高，睡眠品質隨之提升，推薦食物包括糙米、藜麥和燕麥等。

紅肉與加工肉品的影響：攝取較多這類食物的趨勢，與較差的睡眠品質相關。

5杯蔬果：每天至少攝取5杯蔬果的參與者，其睡眠品質顯著提升約16%，而此效果在一天內即可見效。

5杯蔬果分量

鄭醫生依照「美國心臟協會」的指引，整理出一天5杯蔬果的實用份量，讓大家方便實行：

水果(1杯當量)：

1個中型水果(如蘋果、橙)

1條大香蕉

22粒無籽提子

2-3個奇異果或8粒大士多啤梨

蔬菜(1杯當量)：