食減肥藥、膠原蛋白腳水腫　醫生話係狼瘡性腎炎？

超過60%至70%的紅斑性狼瘡病人會出現狼瘡性腎炎，成因是病人的免疫複合體容易沉積在腎臟，誘發免疫反應進而傷害腎臟，初期症狀不明顯，臨床表現有蛋白尿、血尿，蛋白尿嚴重時會像婦人出現下肢水腫。

三十多歲婦女跟風吃減肥藥、膠原蛋白，卻前後兩次引發雙腳水腫而就醫。醫師詢問發現，其吃的減肥藥、膠原蛋白都沒有標示成分，驚訝婦人「勇氣十足」，判斷腎臟功能可能異常，經病人同意接受腎臟切片檢查，發現婦人罹患自體免疫疾病——狼瘡性腎炎，持續服藥後才穩定控制。

紅斑性狼瘡 初期症狀不明顯

臺中慈濟醫院腎臟內科醫師陳慧芬指出，紅斑性狼瘡是自體免疫的全身性疾病，自身抗體會攻擊全身包括：中樞神經、腎臟與心臟等器官，其中腎臟是最常受侵犯的器官之一。臨床統計，超過60%至70%的紅斑性狼瘡病人會出現狼瘡性腎炎，成因是病人的免疫複合體容易沉積在腎臟，誘發免疫反應進而傷害腎臟，初期症狀不明顯，臨床表現有蛋白尿、血尿，蛋白尿嚴重時會像婦人出現下肢水腫。