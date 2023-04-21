食減肥藥、膠原蛋白腳水腫　醫生話係狼瘡性腎炎？

三十多歲婦女跟風吃減肥藥、膠原蛋白，卻前後兩次引發雙腳水腫而就醫。醫師詢問發現，其吃的減肥藥、膠原蛋白都沒有標示成分，驚訝婦人「勇氣十足」，判斷腎臟功能可能異常，經病人同意接受腎臟切片檢查，發現婦人罹患自體免疫疾病——狼瘡性腎炎，持續服藥後才穩定控制。
紅斑性狼瘡 初期症狀不明顯
臺中慈濟醫院腎臟內科醫師陳慧芬指出，紅斑性狼瘡是自體免疫的全身性疾病，自身抗體會攻擊全身包括：中樞神經、腎臟與心臟等器官，其中腎臟是最常受侵犯的器官之一。臨床統計，超過60%至70%的紅斑性狼瘡病人會出現狼瘡性腎炎，成因是病人的免疫複合體容易沉積在腎臟，誘發免疫反應進而傷害腎臟，初期症狀不明顯，臨床表現有蛋白尿、血尿，蛋白尿嚴重時會像婦人出現下肢水腫。
無早期接受適當治療 嚴重恐致命
陳慧芬醫師以相關研究報告提醒，一到三成的活性狼瘡性腎炎病人，若無早期接受適當治療，可能導致末期腎臟病，甚至有致死風險。
而紅斑性狼瘡常侵犯15至45歲女性，陳慧芬醫師表示，婦人兩次懷孕生子過程平順，30多歲才確診算比較慢。不敢斷言減肥藥、膠原蛋白觸發疾病，但不排除是減肥藥藉脫水瘦身，導致腎臟功能變差進而影響身體，出現下肢水腫意外發現狼瘡性腎炎，幸好沒有影響其它器官，目前固定抽血驗尿追蹤都正常。
遵從醫囑服藥 勿信偏方造成腎傷害
近年紅斑性狼瘡早期診斷治療與追蹤進展快速，預後也大為改善。陳慧芬醫師提醒，紅斑性狼瘡治療方式會有些副作用，確診病人遵從醫囑服藥十分重要，千萬不要因為害怕治療用藥的副作用，聽信偏方使用來路不明的草藥，等病情嚴重再覆診，可能已造成腎臟不可逆的傷害。
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