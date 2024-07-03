食胃藥配茶心悸、反胃求醫！服用胃藥應避免5類食物

胃脹、胃痛不適是現代人相當常見的問題，有些人會自行去藥房購買胃藥常備使用。不過，腸胃科醫生鄭泓志提醒，食藥時應注意「藥物安全」問題，吃胃藥後應避免5大類食物。
68歲翁過去胃藥配飲料沒事 配茶後出現各種不適
根據台灣食藥署資料顯示，台灣人1年胃藥使用量高達22億顆。鄭泓志醫生表示，吃胃藥是治療各種胃腸疾病的常見方式之一，能有效緩解胃痛、消化不良等症狀，但在服用胃藥期間也須注意飲食，因為有些食物會與胃藥相互作用，影響藥物吸收或加重胃部不適。
鄭泓志醫生分享，像68歲王伯伯，因為胃食道逆流的問題前來門診看病，明明上星期才剛開過藥給他，但這星期吃了胃藥後，卻有反胃想吐、心跳加速等情形，因此又前來診間掛號。
進行評估後，鄭泓志醫生發現王伯伯噁心、心悸等症狀，可能是吃胃藥時配茶所致，由於王伯伯過去在藥房買的胃藥有一種難聞的味道，因此他都會去超商買飲料或茶來配，而這次吃藥剛好朋友帶茶葉來拜訪，泡茶、聊天之餘也沒想太多，就拿茶配藥，結果導致不舒服的症狀產生。
鄭泓志醫生指出，王伯伯之前喝飲料配藥沒問題，主要是因為超商或飲料店賣的飲料，其咖啡因或果汁成分含量很少，所以才沒有出現問題，有喝茶、咖啡或果汁等飲料習慣的人，很容易像王伯伯這樣，覺得平常喝飲料配胃藥都沒事，就忽略食物和胃藥的交互作用導致不良反應產生，提醒大眾應特別注意。
吃藥配清水最安全 服用胃藥應避免5類食物
若吃完胃藥要馬上吃東西的話，鄭泓志醫生建議，最好選擇清淡、易消化的食物，並應避免以下5類食物：
- 咖啡因飲料：咖啡和茶中含有咖啡因和茶鹼，這2個成分與胃藥結合，會產生心悸、噁心、嘔吐、暈眩、痙攣等不良反應。
- 果汁：果汁中有些成分可能會增加藥物的毒性產生風險，如：橙汁會提升含鋁類胃藥的吸收率，增加鋁過量中毒的機會。而之前在國外，也有患者在服用某種腸胃蠕動用藥時，搭配葡萄柚汁，引發心律不整死亡的病例。
- 酒精：酒精會干擾胃藥吸收、代謝，降低治療效果並增強藥物的副作用，引發頭痛、噁心、嘔吐等不適。此外，酒精本身就會刺激胃黏膜，所以吃胃藥後喝酒，可能會加劇胃部不適，尤其是胃食道逆流或胃潰瘍患者更應避免。
- 辛辣刺激性食物：辣椒、芥末等辛辣食物會直接刺激胃黏膜，引起胃部不適，建議應避免。
- 酸性水果：橙、檸檬等酸性水果會刺激胃黏膜，同樣不適合在服藥期間食用。
鄭泓志醫生提醒，吃藥配清水才是最安全的做法，若對飲食和藥物的相互作用仍有疑問，建議應及時諮詢醫生或藥師，醫療人員會根據個別狀況提供最適當的建議。
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