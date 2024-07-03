食胃藥配茶心悸、反胃求醫！服用胃藥應避免5類食物

吃藥配清水才是最安全的做法。

胃脹、胃痛不適是現代人相當常見的問題，有些人會自行去藥房購買胃藥常備使用。不過，腸胃科醫生鄭泓志提醒，食藥時應注意「藥物安全」問題，吃胃藥後應避免5大類食物。

68 歲翁過去胃藥配飲料沒事 配茶後出現各種不適

根據台灣食藥署資料顯示，台灣人1年胃藥使用量高達22億顆。鄭泓志醫生表示，吃胃藥是治療各種胃腸疾病的常見方式之一，能有效緩解胃痛、消化不良等症狀，但在服用胃藥期間也須注意飲食，因為有些食物會與胃藥相互作用，影響藥物吸收或加重胃部不適。

鄭泓志醫生分享，像68歲王伯伯，因為胃食道逆流的問題前來門診看病，明明上星期才剛開過藥給他，但這星期吃了胃藥後，卻有反胃想吐、心跳加速等情形，因此又前來診間掛號。

進行評估後，鄭泓志醫生發現王伯伯噁心、心悸等症狀，可能是吃胃藥時配茶所致，由於王伯伯過去在藥房買的胃藥有一種難聞的味道，因此他都會去超商買飲料或茶來配，而這次吃藥剛好朋友帶茶葉來拜訪，泡茶、聊天之餘也沒想太多，就拿茶配藥，結果導致不舒服的症狀產生。

鄭泓志醫生指出，王伯伯之前喝飲料配藥沒問題，主要是因為超商或飲料店賣的飲料，其咖啡因或果汁成分含量很少，所以才沒有出現問題，有喝茶、咖啡或果汁等飲料習慣的人，很容易像王伯伯這樣，覺得平常喝飲料配胃藥都沒事，就忽略食物和胃藥的交互作用導致不良反應產生，提醒大眾應特別注意。