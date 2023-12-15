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健康
2023-12-15 12:22:05

食道癌原因｜天氣預計溫度急跌 打邊爐要小心？ 高溫食物易傷食道增癌變風險

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食道癌原因｜天氣預計溫度急跌 打邊爐要小心？ 高溫食物易傷食道增癌變風險（am730製圖）

食道癌原因｜天氣預計溫度急跌 打邊爐要小心？ 高溫食物易傷食道增癌變風險（am730製圖）

香港天氣今日(12月15日)之後急凍！天文台預料一道冷鋒會在明日(16日)橫過華南沿岸，明起氣溫急跌至12度。寒潮來襲，除了穿上厚重衣服外，可能都會喝一杯熱茶或晚晚打邊爐火鍋，以對抗寒冷。但大家要留意，高溫食物可以造成食道黏膜燙傷，不斷反覆受傷或會帶來癌變風險，而國際癌症研究組織亦已將熱飲(>65°C)視為二級致癌物，要減低風險就要讓食物先降溫，不太燙才吞下以保護食道。

打邊爐如何選擇食物和飲品先健康？（am730製圖） 打邊爐如何選擇食物和飲品先健康？（am730製圖） 打邊爐如何選擇食物和飲品先健康？（am730製圖） 打邊爐如何選擇食物和飲品先健康？（am730製圖）
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「熔岩口」患食道癌風險高達4.6倍

法國的研究人員分析了逾800名食道癌患者的飲食習慣，結果發現飲品的冷熱程度與食道癌風險有直接關係。飲用非常燙熱飲品的人，患食道癌的風險明顯上升1.9倍，而等待時間少於2分鐘、愛趁熱飲亦會令風險上升1.76倍。喝得太快或經常被燙到的人，風險則分別上升2.23倍及1.9倍。若集齊以上習慣，即飲得熱又飲得快的人，患癌風險更4.6倍之多。

熱飲

飲用非常燙熱飲品的人，患食道癌的風險明顯上升1.9倍。

待降溫才食用

專家指出，「飲得快」會使罹癌風險上升，原因在於速度令人沒有燙傷感覺，似乎高溫未有造成影響，但其實食道黏膜可能已經被灼傷，只是個人沒有察覺或為意，長期如此更容易帶來癌變威脅。

無論是飲咖啡還是喝湯，最好讓飲品稍為降溫後才好食用，而享用火鍋時也切記不要一出鍋便放入口，待攤涼後才放入口，就可以避免燙傷口腔和食道。

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