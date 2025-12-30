飲植物奶比牛奶好？解答優點營養等5大迷思

近年植物奶越來越興起，各大超級市場開始有越來越多植物奶販賣。但在眾多「奶」之中，該選擇牛奶還是植物奶屬不少人的煩惱。以下就為大家解答有關「奶」的5個迷思，大家不妨按自己的需求選擇適合自己的「奶」吧！ 1. 為什麼喝牛奶會讓皮膚變差？ 雖然牛奶含有豐富的蛋白質，但是它的蛋白質成份主要來自乳清蛋白（Whey Protein）和酪蛋白（Casein），它們均是會導致胰島素生長因子-1產生的原因，從而刺激體內的雄性荷爾蒙，增加油分泌，產生粉刺、暗瘡等問題，令皮膚變差。不過其實每人的皮膚狀態都不一樣，不代表喝牛奶就會長暗瘡，但如果有暗瘡煩惱的話，不妨先戒牛奶，尋找牛奶會否是問題的根源。

2. 其他乳製品會令皮膚變差嗎？ 除了一般牛奶外，脫脂奶、乳酪、芝士等都屬乳製品，由於含有牛奶成份，難免會導致皮膚出現過敏反應。不過由於他們當中的牛奶成份較少，加上有其他成份作出中和作用，例如乳酪中的乳酸菌能夠分解乳糖，因此皮膚不會即時作出反應。如果發現牛奶是導致皮膚問題的原因，便建議連其他乳製品都一併戒掉，以確保他們不會造成致敏源。

3. 植物奶是甚麼？ 其實植物奶並非真正的「奶」，它是不含乳糖成分的「奶」，由植物和水以比例1：4左右製成。因此對牛奶過敏，或是有乳糖不耐症的人士可以放心飲用。而常見的植物奶大概可根據原材料分成三類：豆類、堅果類和五穀類，燕麥奶、豆奶和杏仁奶等都是植物奶的例子。

5. 植物奶一定比牛奶好嗎？ 其實牛奶和植物奶對身體都有一定好處，而且含豐富的營養，對發育期的孩子來說，含豐富的蛋白質和鈣質的牛奶屬最好的選擇，但如果你的目標是減脂減重，或是改善皮膚的話，那麼較低卡和低糖分的植物奶便是更好的選擇。因此並沒有植物奶一定比牛奶好的說法，但大家可以按需求選擇更適合自己的「奶」。