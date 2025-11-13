飲燕麥奶真係可以減肥？營養師教4招揀高效燕麥奶

燕麥是超級食物，那燕麥奶也對身體有益嗎？有營養師指出，燕麥奶有增加飽足感的功效，所以很適合想要減肥的人。不過，由於燕麥奶的種類繁多，所以在選擇上也要多加留意，而燕麥奶中的4大功效就是適合現代人所需要的營養。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，隨著植物奶的多樣化，燕麥奶逐漸受到大家的青睞。如果你在挑選的時候感到困惑，桂格Oat Ya燕麥奶是一個不錯的選擇！在選擇燕麥奶時，有4個關鍵的營養重點值得注意：

燕麥奶3大好處

營養師高敏敏表示，燕麥奶的好處其實有更多，對於便秘族特別有幫助，因為燕麥奶含有水溶性纖維，功效包括：

增加飽足感。

促進腸道蠕動：幫助排便順暢。

調節生理機能：促進新陳代謝，改善整體循環。

另外，對於乳糖不耐症者，燕麥奶是理想的選擇，因為它不含乳糖，能減少腸胃不適。而且，燕麥奶的生產過程比牛奶更環保，碳排放和水資源需求都更低。這意味著選擇燕麥奶不僅對健康有益，還能為地球的可持續發展盡一分力。