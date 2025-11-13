飲燕麥奶真係可以減肥？營養師教4招揀高效燕麥奶

燕麥是超級食物，那燕麥奶也對身體有益嗎？有營養師指出，燕麥奶有增加飽足感的功效，所以很適合想要減肥的人。不過，由於燕麥奶的種類繁多，所以在選擇上也要多加留意，而燕麥奶中的4大功效就是適合現代人所需要的營養。
4招揀高效燕麥奶
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著植物奶的多樣化，燕麥奶逐漸受到大家的青睞。如果你在挑選的時候感到困惑，桂格Oat Ya燕麥奶是一個不錯的選擇！在選擇燕麥奶時，有4個關鍵的營養重點值得注意：
1. 膳食纖維(β-葡聚醣)
- 降血脂、穩血糖：膳食纖維有助於降低膽固醇並維持血糖穩定。
- 增加飽足感：能有效控制食慾，非常適合想要減肥的人。
- 補充纖維：當蔬菜水果攝取不足時，燕麥奶是一個良好的替代來源。
2. 六大零保證
- 0乳糖：適合乳糖不耐症的人群。
- 0動物成分：完全植物來源，適合素食者。
- 0膽固醇：有助於心血管健康。
- 0反式脂肪：減少心血管疾病的風險。
- 0防腐劑：更健康的選擇。
- 0基改黃豆：避免基因改造的食材。
3. 蛋白質
- 修復組織：對於維持肌肉量及修復組織至關重要。
- 完整蛋白：含有必需氨基酸，特別適合外食族及蛋白質攝取不足者。
4. 低飽和脂肪
- 脂肪含量低：相比牛奶，燕麥奶的脂肪含量更低，對心血管健康更友善。
燕麥奶3大好處
營養師高敏敏表示，燕麥奶的好處其實有更多，對於便秘族特別有幫助，因為燕麥奶含有水溶性纖維，功效包括：
- 增加飽足感。
- 促進腸道蠕動：幫助排便順暢。
- 調節生理機能：促進新陳代謝，改善整體循環。
另外，對於乳糖不耐症者，燕麥奶是理想的選擇，因為它不含乳糖，能減少腸胃不適。而且，燕麥奶的生產過程比牛奶更環保，碳排放和水資源需求都更低。這意味著選擇燕麥奶不僅對健康有益，還能為地球的可持續發展盡一分力。