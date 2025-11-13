熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-13 09:00:00

飲燕麥奶真係可以減肥？營養師教4招揀高效燕麥奶

分享：

飲燕麥奶真係可以減肥？營養師教4招揀高效燕麥奶

燕麥是超級食物，那燕麥奶也對身體有益嗎？有營養師指出，燕麥奶有增加飽足感的功效，所以很適合想要減肥的人。不過，由於燕麥奶的種類繁多，所以在選擇上也要多加留意，而燕麥奶中的4大功效就是適合現代人所需要的營養。

4招揀高效燕麥奶

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著植物奶的多樣化，燕麥奶逐漸受到大家的青睞。如果你在挑選的時候感到困惑，桂格Oat Ya燕麥奶是一個不錯的選擇！在選擇燕麥奶時，有4個關鍵的營養重點值得注意：

 1. 膳食纖維(β-葡聚醣)

  • 降血脂、穩血糖：膳食纖維有助於降低膽固醇並維持血糖穩定。
  • 增加飽足感：能有效控制食慾，非常適合想要減肥的人。
  • 補充纖維：當蔬菜水果攝取不足時，燕麥奶是一個良好的替代來源。

 2. 六大零保證

  • 0乳糖：適合乳糖不耐症的人群。
  • 0動物成分：完全植物來源，適合素食者。
  • 0膽固醇：有助於心血管健康。
  • 0反式脂肪：減少心血管疾病的風險。
  • 0防腐劑：更健康的選擇。
  • 0基改黃豆：避免基因改造的食材。

 3. 蛋白質

  • 修復組織：對於維持肌肉量及修復組織至關重要。
  • 完整蛋白：含有必需氨基酸，特別適合外食族及蛋白質攝取不足者。

 4. 低飽和脂肪

  • 脂肪含量低：相比牛奶，燕麥奶的脂肪含量更低，對心血管健康更友善。
adblk5
植物奶真係健康3種奶到底有咩分別（am730製圖） 植物奶，豌豆奶（am730製圖） 植物奶，米漿（am730製圖） 植物奶，豆奶（am730製圖） 植物奶，杏仁奶（am730製圖） 植物奶，燕麥奶（am730製圖）

燕麥奶3大好處

營養師高敏敏表示，燕麥奶的好處其實有更多，對於便秘族特別有幫助，因為燕麥奶含有水溶性纖維，功效包括：

  • 增加飽足感。
  • 促進腸道蠕動：幫助排便順暢。
  • 調節生理機能：促進新陳代謝，改善整體循環。

另外，對於乳糖不耐症者，燕麥奶是理想的選擇，因為它不含乳糖，能減少腸胃不適。而且，燕麥奶的生產過程比牛奶更環保，碳排放和水資源需求都更低。這意味著選擇燕麥奶不僅對健康有益，還能為地球的可持續發展盡一分力。

ADVERTISEMENT

ad