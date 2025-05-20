養和癌症中心「全方位癌症基因組檢測」 助精準個人化截擊癌症

現今癌症治療講求精準個人化，但同時必秒必爭，以免拖延病情。養和癌症中心便齊備「基因檢測」及「細胞染色體」雙重分析，解構腫瘤及其發病機制，幫助診斷及評估患者接受治療後的成效、復發風險等，為病人度身訂造針對性治療。

快速揪出基因突變 透過次世代基因排序(NGS)，並為血癌、肺癌、腦癌、大腸癌及子宮內膜癌預設「癌症特定基因組合檢測」，可快速精準地揪出5種癌症相關的基因突變情況，加快診斷和決定治療方案。以肺癌為例，養和於2023年中至2024年，檢測出54.6%患者為表皮生長因子受體(EGFR)陽性基因突變，有機會使用標靶藥物治療，提升治療效果及患者的生活質素。

一站式抽組織化驗及分析 為提升檢測效率，養和推出「綜合性癌症基因組學檢測」服務，提供抽取組織、化驗及分析「一站式」服務，毋須將樣本送到外地，兩星期便有化驗結果，對於較後期或病情較複雜的患者而言，縮短等候時間相當重要。同時，CGP能單次檢測335個癌症相關基因突變，找出生物標記及腫瘤特性，患者毋須重複多次活檢。 養和臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞醫生補充，「CGP可找出靶點、配對治療，以制訂個人化治療方案；另外，部分生物標記可預測治療效果，例如腫瘤細胞特性對化療效果欠佳，醫生便可及早採用其他治療方法，患者也免受化療副作用。最後，CGP亦可揭示腫瘤抗藥性基因變化，助醫生及時調整治療策略。」

細胞遺傳學追蹤染色體問題 染色體易位、缺失或擴增，也可引致癌症，尤其對於血液腫瘤，透過分析單一細胞，對整個基因組進行快速及準確的檢測。養和分子病理部主管及細胞遺傳學家溫錫剛博士指，「染色體檢測對血液腫瘤特別重要。例如核型分析以顯微鏡觀察染色體的大小、形狀和數量。癌細胞的核型特徵通常較複雜，例如導致慢性骨髓性白血病的費城染色體，是因為細胞的第9號及第22號染色體易位後形成新的融合基因BCR::ABL，因而引發癌症。」熒光原位雜交(FISH)亦是細胞遺傳學常用方法，用熒光探針檢測細胞染色體的DNA序列的存在、缺失和完整性。養和更利用AI及自動化技術，去加快檢測的速度。

持續控制病情 63歲的張先生，非小細胞肺癌於2023復發，經癌症基因檢測證實為ROS1基因融合，成功配對口服標靶藥物，病情得以控制。惟2025年初血液癌症指標上升，並出現胸部疼痛，PET CT確認病情再次活躍。經CGP驗出原帶有CD74-ROS1融合基因的癌細胞出現G2032R變異，令原有藥物失效，於是轉換另一種針對G2032R的標靶藥，病情明顯好轉，疼痛消失，X光上的陰影亦顯著縮小。