香港人個個都濕？ 5大症狀自我檢測

春天氣溫回暖潮濕，容易引起昏昏欲睡、食慾不振和困乏無力的感覺，可能是中醫師經常提及的「春困」及「濕重」的表現。屈臣氏註冊中醫師李尚文教大家自我檢測濕重症狀方法，並分享有效袪濕妙招，掃走疲憊。

李尚文表示，「濕重」症狀不僅限於春天才會出現，「香港地處亞熱帶，氣候潮濕，加上都市人生活節奏快、飲食不規律，香港許多人一年四季都會較容易出現『濕重』問題。」

濕重自我檢測

中醫認為「濕」是一種病理因素，若體內濕氣過重，會影響脾胃功能，導致疲倦、水腫、消化不良等症狀。若不處理，濕氣結合四時寒熱之邪侵襲關節，引發寒濕痹痛，或濕熱紅腫等肢體痛症，甚至與體內痰蝕結合，導致堵塞經絡血脈而引起胸痹及中風等嚴重疾病。

李尚文提供以下濕重自我測試，下例5種症狀出現得愈多，代表身體積聚的濕氣愈重，須及時調理。

1. 疲倦乏力：即使睡眠充足，仍感到精神不振，四肢沉重。

2. 消化不良：容易腹脹、食慾不振，大便稀爛或黏膩。

3. 水腫：面部或四肢容易浮腫，尤其是早上起床時特別明顯。

4. 舌苔厚膩：舌頭表面有一層厚厚的白色或黃色舌苔。

5. 皮膚問題：容易出油、長暗瘡或濕疹。