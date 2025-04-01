香港人個個都濕？ 5大症狀自我檢測

春天氣溫回暖潮濕，容易引起昏昏欲睡、食慾不振和困乏無力的感覺，可能是中醫師經常提及的「春困」及「濕重」的表現。屈臣氏註冊中醫師李尚文教大家自我檢測濕重症狀方法，並分享有效袪濕妙招，掃走疲憊。
李尚文表示，「濕重」症狀不僅限於春天才會出現，「香港地處亞熱帶，氣候潮濕，加上都市人生活節奏快、飲食不規律，香港許多人一年四季都會較容易出現『濕重』問題。」
濕重自我檢測
中醫認為「濕」是一種病理因素，若體內濕氣過重，會影響脾胃功能，導致疲倦、水腫、消化不良等症狀。若不處理，濕氣結合四時寒熱之邪侵襲關節，引發寒濕痹痛，或濕熱紅腫等肢體痛症，甚至與體內痰蝕結合，導致堵塞經絡血脈而引起胸痹及中風等嚴重疾病。
李尚文提供以下濕重自我測試，下例5種症狀出現得愈多，代表身體積聚的濕氣愈重，須及時調理。
1. 疲倦乏力：即使睡眠充足，仍感到精神不振，四肢沉重。
2. 消化不良：容易腹脹、食慾不振，大便稀爛或黏膩。
3. 水腫：面部或四肢容易浮腫，尤其是早上起床時特別明顯。
4. 舌苔厚膩：舌頭表面有一層厚厚的白色或黃色舌苔。
5. 皮膚問題：容易出油、長暗瘡或濕疹。
調整飲食及生活習慣
濕氣過重不僅影響健康，更會降低生活質素。李尚文建議透過調整飲食及生活習慣，並配合中醫食療與穴位按摩，便可有效改善濕重問題。「首先，飲食上應避免生冷食物，例如凍飲、雪糕等，以免損傷脾胃陽氣；油膩食物也少吃，如煎炸、辛辣食品等，以免加重濕熱。」日常建議養成適量運動習慣，如散步、瑜伽等，有助促進血液循環，排出濕氣。
穴位按摩
每日按摩以下穴位3至5分鐘，有助健脾袪濕：
•足三里：位於膝蓋下方四指，脛骨前緣外一橫指處，可增強脾胃功能。
•陰陵泉：位於小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處，有助利水消腫。
•三陰交：位於內踝尖上方四指，脛骨內側緣後方凹陷處，可調理脾胃、祛濕排毒。
最後，可使用抽濕機或開窗通風，保持環境乾爽，也有助減低身體濕氣。
藥食同源
中醫認為「藥食同源」，李尚文幾款食材有助袪濕 ，「薏米、赤小豆、茯苓和陳皮都是我們常用的。薏米有健脾利濕之效，可煮成薏米水或加入湯中。赤小豆與薏米搭配，可加強利尿消腫效果。茯苓可健脾安神，適合煲湯或煮粥。陳皮具理氣健脾功效，可簡單泡水飲用或加入菜餚中。」
以下薏米赤小豆湯亦適合作日常湯水飲用：
材料：薏米30克、赤小豆30克、陳皮1片、水適量。
做法：材料洗淨，加水煮沸後轉小火煮1小時即可。