香港大學教育學院《聽力損失與腦退化關係研究》 聽力損失與腦退化息息相關？

研究分為兩部分:(共2節,每節約60分鐘)

(1)認知障礙篩查–為長者進行認知能力簡單篩查

(2)有關佩戴助聽器的訪談–訪問長者初次採用助聽器的原因及障礙

兩部分調查會分開日子、時間獨立進行

調查期間:2023年10月至2024年4月

地點:奧迪聽力中心各分店

報酬:$300超市禮券(每節)

本中心會提供一次免費聽力測試以確認參加者聽力程度。如參加者合乎資格,可再預約時間、地點進行研究。合資格參加者完成調查後方可獲得超市禮券。

本中心現正邀請符合以下條件人士參加研究:

1.55歲或以上(香港居民,流利廣東話)

2.首次使用助聽器,而助聽器驗配不超過三個月 或

曾經使用助聽器但最近一年內已經沒有使用助聽器(只適用於認知障礙篩查)

3.聽力程度:

(i)雙耳聽力平均值於26–90dB之間

(ii)非先天性弱聽人士:聽力問題在學習語言後才出現

4.健康情況:

(i)沒有行動不便(可依靠輪椅或柺杖出入)

(ii)沒有會影響認知/說話的疾病(例如:中風)

(iii)沒有已知的認知障礙

有興趣人士可「按此」填寫篩選階段問卷,經資格篩選後會有專人聯絡合資格人士預約到本中心分店進行聽力測試,經資格確認後再預約時間進行調查。

* Reference:

- Johns Hopkins (2023). HEARING LOSS WITH DEMENTIA IN OLDER ADULTS

- Frank Lin et al. (2011). Compared with normal hearing, increased risk of dementia

若有任何疑問或想知道更多聽力相關知識,歡迎按此訪問我們的網站

如有查詢,請WhatsApp:https://bit.ly/3m7cvJV

或致電:3188 9269