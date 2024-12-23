香港微創緊膚科技新選擇

微創皮下緊緻技術

香港近年引入了名為氦氣電漿的微創緊膚技術，為一部分傳統需要開刀的病人提供了非手術選項，可轉用皮下微創的方法去處理。利用氦氣結合射頻而產生電漿等離子熱能，於皮下組織進行針對性的收縮，可收緊皮膚與底層組織相連的纖維隔膜網，促進膠原蛋白的生成，從而實現緊緻效果。通過大約3mm至4mm的微創口將細小探頭深入皮下治療，這一技術可與抽脂手術結合，過程中治療部位與抽脂空間重疊，可節省手術時間。

這項微創技術約十年前在歐美國家出現後，已陸續在亞洲地區，包括台灣、泰國、越南、香港，以及澳洲等地應用。最常見的治療部位有手臂、胸部、腹部、側腹、大腿、臀部、下巴和頸部。其實現時市場上都引入了更多新科技供患者選擇，建議患者選擇治療方式前多做準備 ，尋求專業醫生意見，並留意使用技術是否獲得國際標準認證，如 FDA、CE、ISO等，以保障安全性。