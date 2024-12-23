香港微創緊膚科技新選擇

日常診療時，常聽到新手媽媽對於產後肚皮及胸部鬆弛感到煩惱，試過很多方法都處理不好，但又不想動輒就冒險開刀做手術，更不用說因手臂、大腿等部位肥胖、鬆弛而困擾的男男女女，都想尋求更彈性、創傷小、恢復快的替代方案。
皮膚鬆弛的成因
皮膚鬆弛的原因有很多，最常見是產後生理變化、年齡增長，以及大幅減重，還有少部分人是天生的，先天缺乏膠原蛋白而面臨類似問題。當皮膚失去了原有的彈性和張力時，無法對抗重力或外力所造成的變異。最常見的肌膚鬆弛部位有腹部、手部、胸部; 很多人會嘗試用不同方法來改善，例如運動、飲食控制，以及使用各種美容儀器，但這些方法往往效果未盡預期; 傳統的拉皮手術雖然有效，但屬於入侵性較強的手術，需要較長的麻醉時間及恢復期，種種因素都使不少患者卻步。其實無論想達到甚麼目標，都需要尋根究底才可以對症下藥。一般透過專業的臨床診斷，確定是皮膚、脂肪還是肌肉的問題，從而制定合適的治療方案。
微創皮下緊緻技術
香港近年引入了名為氦氣電漿的微創緊膚技術，為一部分傳統需要開刀的病人提供了非手術選項，可轉用皮下微創的方法去處理。利用氦氣結合射頻而產生電漿等離子熱能，於皮下組織進行針對性的收縮，可收緊皮膚與底層組織相連的纖維隔膜網，促進膠原蛋白的生成，從而實現緊緻效果。通過大約3mm至4mm的微創口將細小探頭深入皮下治療，這一技術可與抽脂手術結合，過程中治療部位與抽脂空間重疊，可節省手術時間。
這項微創技術約十年前在歐美國家出現後，已陸續在亞洲地區，包括台灣、泰國、越南、香港，以及澳洲等地應用。最常見的治療部位有手臂、胸部、腹部、側腹、大腿、臀部、下巴和頸部。其實現時市場上都引入了更多新科技供患者選擇，建議患者選擇治療方式前多做準備 ，尋求專業醫生意見，並留意使用技術是否獲得國際標準認證，如 FDA、CE、ISO等，以保障安全性。
時間效益與效果
傳統美容儀器通常使用射頻、激光或超聲波等技術來改善皮膚緊緻度，雖然操作簡單，無需開刀，且恢復時間較短，但對於深層鬆弛問題的效果可能有限。對於較為嚴重的深層皮下鬆弛問題，可能無法達到顯著改善。對於繁忙的家庭主婦或上班族而言，微創手術的快速恢復提供了 “Middle Ground”的中間選項給用家，平均恢復時間約為2至3週，相比之下，傳統手術的恢復時間通常需2至3個月。氦氣電漿技術多數要配合抽脂手術進行，由於手術程序有些重疊，譬如「打水」、空間處理等步驟，一齊進行就能夠節省時間，同時改善皮膚和脂肪兩方面。亦能有效降低手術風險和總費用，傳統的手術則視乎複雜程度有所不同。不過要留意傳統開刀拉皮則相對是較全面的治療，有些效果是微創手術不能達到的，詳細個案各異，可諮詢醫生意見。