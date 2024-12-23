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健康
2024-12-23 07:30:00

香港微創緊膚科技新選擇

資料由客戶提供

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香港整形外科專科醫生: 陳肖龍醫生

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日常診療時，常聽到新手媽媽對於產後肚皮及胸部鬆弛感到煩惱，試過很多方法都處理不好，但又不想動輒就冒險開刀做手術，更不用說因手臂大腿等部位肥胖、鬆弛而困擾的男男女女，都想尋求更彈性、創傷小、恢復快的替代方案。

皮膚鬆弛的成因

皮膚鬆弛的原因有很多，最常見是產後生理變化、年齡增長，以及大幅減重，還有少部分人是天生的，先天缺乏膠原蛋白而面臨類似問題。當皮膚失去了原有的彈性和張力時，無法對抗重力或外力所造成的變異。最常見的肌膚鬆弛部位有腹部、手部、胸部; 很多人會嘗試用不同方法來改善例如運動、飲食控制以及使用各種美容儀器，但這些方法往往效果未盡預期; 傳統的拉皮手術雖然有效，但屬於入侵性較強的手術，需要較長的麻醉時間及恢復期，種種因素都使不少患者卻步。其實無論想達到甚麼目標，都需要尋根究底才可以對症下藥。一般透過專業的臨床診斷確定是皮膚、脂肪還是肌肉的問題，從而制定合適的治療方案

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微創皮下緊緻技術

香港近年引入了名為氦氣電漿的微創緊膚技術，為一部分傳統需要開刀的病人提供了非手術選項，可轉用皮下微創的方法去處理。利用氦氣結合射頻而產生電漿等離子熱能，於皮下組織進行針對性的收縮，可收緊皮膚與底層組織相連的纖維隔膜網，促進膠原蛋白的生成，從而實現緊緻效果。通過大約3mm至4mm的微創口將細小探頭深入皮下治療，這一技術可與抽脂手術結合，過程中治療部位與抽脂空間重疊，可節省手術時間。

這項微創技術約十年前在歐美國家出現後，已陸續在亞洲地區，包括台灣、泰國、越南、香港，以及澳洲等地應用。最常見的治療部位有手臂、胸部、腹部、側腹、大腿、臀部、下巴和頸部。其實現時市場上都引入了更多新科技供患者選擇，建議患者選擇治療方式前多做準備 ，尋求專業醫生意見，並留意使用技術是否獲得國際標準認證，如 FDA、CE、ISO等，以保障安全性。

 

時間效益與效果

傳統美容儀器通常使用射頻、激光或超聲波等技術來改善皮膚緊緻度，雖然操作簡單，無需開刀，且恢復時間較短，但對於深層鬆弛問題的效果可能有限。對於較為嚴重的深層皮下鬆弛問題，可能無法達到顯著改善。對於繁忙的家庭主婦或上班族而言，微創手術的快速恢復提供了 “Middle Ground”的中間選項給用家，平均恢復時間約為23週，相比之下，傳統手術的恢復時間通常需23個月。氦氣電漿技術多數要配合抽脂手術進行，由於手術程序有些重疊，譬如「打水」、空間處理等步驟，一齊進行就能夠節省時間，同時改善皮膚和脂肪兩方面。亦能有效降低手術風險和總費用，傳統的手術則視乎複雜程度有所不同不過要留意傳統開刀拉皮則相對是較全面的治療，有些效果是微創手術不能達到的，詳細個案各異，可諮詢醫生意見。

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現今科技可以幫助一部分傳統需要開刀的病人轉為採用更適合、且較為微創的方法，例如利用氦氣和射頻可以製造出電漿等離子，將皮下的肌膚彈性纖維在半個小時內提升至85度，針對性刺激肌膚彈性蛋白質的增生，表皮和組織同時可以達到一個緊膚的效果，再同步利用氦氣冷卻系統的方法維持皮膚在41度以下安全溫度以作保護

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