骨折導致十年後膝關節變形 「新式保膝手術」不換膝 重拾膝關節功能

是否接受膝關節置換術(人工關節)是多數病人最關心的問題之一，許多病人雖然飽受疼痛所苦，但對於換人工關節仍是多所考量，錯失治療時機。

一名61歲的男性十多年前受傷骨折，近年來膝關節持續疼痛，導致無法蹲跪，上下樓梯也有困難，嚴重干擾生活作息。就醫檢查發現，主因是多年前的骨折導致下肢遠端脛骨骨折變形，連帶造成膝關節內翻變形。醫療團隊採用新式膝關節保留手術「保膝不換膝」，成功保住膝關節，讓病人的膝關節功能與生活品質同步提升。

新式手術保膝不換膝 提升病人膝關節功能與生活品質

是否接受膝關節置換術(人工關節)是多數病人最關心的問題之一，許多病人雖然飽受疼痛所苦，但對於換人工關節仍是多所考量，錯失治療時機。

臺北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科吳家麟醫生強調，臨床上已朝「保膝」方向發展，膝關節保留手術是專門修復膝關節問題的技術，常見方式包括高位脛骨矯正術(High Tibial Osteotomy，HTO)、遠端股骨矯正術(Distal Femoral Osteotomy，DFO)，主要是矯正各種膝關節內翻、外翻的變形，並減少膝關節退化或運動損傷導致的疼痛，進而延緩人工膝關節的置換。