骨折導致十年後膝關節變形 「新式保膝手術」不換膝 重拾膝關節功能

一名61歲的男性十多年前受傷骨折，近年來膝關節持續疼痛，導致無法蹲跪，上下樓梯也有困難，嚴重干擾生活作息。就醫檢查發現，主因是多年前的骨折導致下肢遠端脛骨骨折變形，連帶造成膝關節內翻變形。醫療團隊採用新式膝關節保留手術「保膝不換膝」，成功保住膝關節，讓病人的膝關節功能與生活品質同步提升。
新式手術保膝不換膝 提升病人膝關節功能與生活品質
是否接受膝關節置換術(人工關節)是多數病人最關心的問題之一，許多病人雖然飽受疼痛所苦，但對於換人工關節仍是多所考量，錯失治療時機。
臺北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科吳家麟醫生強調，臨床上已朝「保膝」方向發展，膝關節保留手術是專門修復膝關節問題的技術，常見方式包括高位脛骨矯正術(High Tibial Osteotomy，HTO)、遠端股骨矯正術(Distal Femoral Osteotomy，DFO)，主要是矯正各種膝關節內翻、外翻的變形，並減少膝關節退化或運動損傷導致的疼痛，進而延緩人工膝關節的置換。
3D打印與影像技術結合 度身訂造手術計劃
吳家麟醫生解釋，每個人的膝關節結構與問題不同，這也是客製化手術的重要性，醫療團隊針對膝關節退化及膝傷病人，導入「客製化患者專屬工具」(Patient Specific Instruments，PSI)技術，術前透過下肢全長X光攝影結合電腦斷層掃描(Computed Tomography，CT)，重建病人骨骼結構，並搭配3D打印技術，精確規畫手術過程及輔助工具，藉由分析病人的膝關節結構，度身訂造專屬的手術計劃及3D打印手術輔助工具，大幅提升手術精確性、降低常見手術併發症，包括矯正處的骨折或矯正角度不精準等問題均可解決。
新型膝關節術式與技術 提供病人更多治療選擇
吳家麟醫生強調，客製化患者專屬工具技術搭配3D打印技術，不僅是膝關節保留手術的重大突破，也為關節軟骨再生帶來新的契機，提供膝關節問題的病人更多治療選擇，無論是運動員或一般人士，均能藉此重拾活動能力，提升生活質素。
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