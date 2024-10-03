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健康
2024-10-03 17:48:00

骨質疏鬆預防｜保本防骨質流失 鈣片要咁食

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日常飲食中能獲取的鈣有限，因此許多人時常使用含鈣的營養補充劑來補充鈣質。

日常飲食中能獲取的鈣有限，因此許多人時常使用含鈣的營養補充劑來補充鈣質。

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根據台灣衛生福利部國民健康統計，骨質疏鬆症（英文︰osteoporosis）為65歲以上人口十分常見之慢性疾病。人體骨骼的骨質自出生後隨年紀增加，約在2030歲達到高峰，之後骨質每年減少約0.3%0.5%

骨質流失多 小心骨質疏鬆症

若骨質流失太多，會在骨骼上產生許多孔隙，便是所謂骨質疏鬆症。生活中有許多骨質疏鬆症的危險因子，如飲食中鈣質攝取不足、喝大量咖啡、飲酒過量、吸煙習慣、運動量不足，因此平日足量的鈣質攝取、少喝咖啡、理性飲酒、戒煙、適度的負重運動等可以降低骨質疏鬆症的發生。

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高雄市立聯合醫院藥劑科宋佩璇藥劑師表示，鈣是人體內很重要的礦物質營養素，大部分的鈣用於建構骨骼、牙齒，世界骨質疏鬆基金會(IOF, Internation osteoporesis foundation)建議成年人每日攝取8001,500毫克鈣質，衛福部國健署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版則建議19歲以上成人每日攝取1,000毫克鈣質。然而，日常飲食中能獲取的鈣有限，因此許多人時常使用含鈣的營養補充劑來補充鈣質。

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骨質疏鬆

若骨質流失太多，會在骨骼上產生許多孔隙，便是所謂骨質疏鬆症。

服用鈣片小貼士 過程正確才安全

宋佩璇藥師指出，鈣片會和一些藥物，例如：抗生素——喹諾酮類(Quinolone)、四環黴素類(Tetracycline)形成無法溶解的鹽類而影響吸收，建議在服用鈣補充劑之前詢問醫師、藥劑師。

此外，若服用鈣片後有脹氣、便秘等問題，可以多喝水來改善。人體腸胃能吸收之鈣質有限，建議可將一天所需的1,000毫克分為23次服用，同時補充維他命D，以加強鈣在腸胃道的吸收。酸性的環境有助鈣質吸收，飯後可選用富含維他命C的水果，例如：番石榴奇異果、橙等。而菠菜花生、朱古力等富含草酸的食物易使鈣沉澱無法吸收，建議間隔最少一小時後再服用鈣片。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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奇異果

酸性的環境有助鈣質吸收，飯後可選用富含維他命C的水果，例如：番石榴、奇異果、橙等。