高血壓｜總係力不從心 老翁忽視高血壓驚見心臟鈣化！

70歲的何先生，他表示30幾歲時因創業到處應酬喝酒拚生意而忽略了健康。直到年滿40歲後，太太邀約參加體檢，檢查後才意識到自己早已可能罹患高血壓而不自知。專注拚工作的他，面對高血壓問題也沒有太上心，醫生處方的控制血壓藥雖然有吃，但他坦承偶爾還是會忘記吃藥。他也說也因為自己做小本生意，工作大部分都自己來，忙工作都來不及了，哪有甚麼健康檢查的習慣！

走路變慢、體力下降不是因為老 長期血壓控制不良致心臟鈣化 不過，從去年開始何先生體力明顯下降，行動力也不如以往，走路也變得較緩慢。他覺得自己應該就是因為老了，這些表現都是不可避免地老化症狀，去看了骨科也發現脊椎退化及骨刺的生成。不過，這樣的就醫結果，讓他的子女相當不放心，認為父親的行動無力可能不是只有脊椎退化這麼單純。 這天，何先生經由家人的安排到北投健康管理醫院健康檢查，從何先生最在乎的脊椎檢查看起，確實有退化現象，但退化程度都還算輕度。再觀看健檢報告，其中，最致命的問題而是心臟鈣化指數高達3,755，表示有重度冠狀動脈血管鈣化風險，而且發生血管阻塞的相對可能性相當高，其背後原因與高血壓長期控制欠佳有關。

高血壓久了使動脈硬化 嚴重時心肌梗塞 北投健康管理醫院錢政平副院長指出心血管疾病是國人十大死因僅次於癌症的致命要害。有家族史、肥胖、吸煙、三高等都是高危群組，心血管在開始發生異常變化時，通常都是沒有症狀，少數患者或等到嚴重時才有可能會出現頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩痠痛，嚴重者甚至有噁心、嘔吐、昏迷、無力等症狀。 以高血壓來說，血壓高會造成動脈阻力增加，時間一久會進一步導致供應心臟血流的冠狀動脈硬化，再等到進展到嚴重時可能阻斷了血液流動，瞬間導致心肌缺乏氧氣和養分而受損，就會發生急性心肌梗塞，這時才會開始出現急性胸痛、冒冷汗、暈眩、嘔吐等症狀。要注意的是心肌梗塞發生時總是又急又快，嚴重甚至會引起休克或死亡。